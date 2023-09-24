Илон Маск не выключал Starlink над Крымом, чтобы сорвать атаку на ЧФ РФ – Буданов

Илон Маск временно выключал сеть спутниковой связи Starlink над Крымом, но не перед атаками Сил обороны на Черноморский флот РФ. С момента восстановления сигнала сети, проблем со связью не возникало.

Об этом в интервью The WarZone заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Он отметил, что ранее бизнесмен Илон Маск действительно отключил свои сервисы на территории временно оккупированного Крыма, но “все об этом знали”.

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Журналист издания спросил о дискуссии касательно отрывка из биографической книги о Маске, в котором утверждалось, что бизнесмен выключил Starlink над временно оккупированным Крымом, чтобы исключить удар ВСУ по Севастополю. Позже Илон Маск уточнил, что отказал во включении этой связи в ответ на запрос Украины.

— Смотрите, (Starlink. — Ред.) является частной собственностью частного лица. Да, мы действительно очень широко используем его продукты и услуги. Вся линия соприкосновения в определенной степени общается друг с другом, используя его продукты и услуги. Единственное, что я могу здесь сказать, это то, что без этих услуг и продуктов, это была бы катастрофа, — сказал Кирилл Буданов.

Начальник ГУР подтвердил, что в свое время Маск выключил связь над временно оккупированным Крымом. В то же время, как отметил чиновник, есть и другая сторона этой правды, поскольку “все об этом знали”.

Буданов отметил, что в эпизоде с атакой на Севастополь, действительно было отключение покрытия Крыма, но оно произошло не перед атаками.

— Этот конкретный случай, о котором все говорят, было отключение покрытия Крыма, но это было не в тот конкретный момент. Это отключение было на месяц. Возможно, были какие-то конкретные случаи, о которых я не знаю. Но я абсолютно уверен, что весь первый период войны покрытия Starlink вообще не было, — отметил Буданов.

Журналист спросил, включал ли Илон Маск когда-нибудь связь, а потом выключал ее. Начальник ГУР ответил, что с момента включения Starlink над Крымом, “проблем не было”.

Скандал с умышленным отключением сети Starlink над Крымом

7 сентября телеканал CNN сообщил, что в отрывке книги Уолтера Айзексона об Илоне Маске есть эпизод, который описывает срыв атаки ВСУ на Черноморский флот РФ. В 2022 году бизнесмен якобы тайно приказал отключить Starlink неподалеку от Крыма, чтобы заблокировать удар ВСУ беспилотниками по российским кораблям. Решение Маска было вызвано страхом, что эти атаки подтолкнут Кремль применить ядерное оружие.

Впоследствии Илон Маск отметил, что тайно отключил работу Starlink возле Крыма в 2022 году. По его словам, в этом районе сервис и так не был доступен, а он просто отказался его включить.

Сенатор Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении компании SpaceX после признания Илоном Маском блокировки работы Starlink у берегов Крыма.

В Комитете Сената США по вопросам Вооруженных сил отметили, что использование Маском Starlink выявило серьезные проблемы в нацбезопасности.

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