В Мариуполе за год войны погибли по меньшей мере 8 тыс. человек, количество может быть больше — HRW

В Мариуполе Донецкой области в период с марта 2022 года по февраль 2023 года было похоронено более 10 тыс. человек. Из них по меньшей мере 8 тыс. погибли в результате российской агрессии.

Об этом говорится в отчете Международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) по разрушению Россией Мариуполя.

Новый отчет HRW по Мариуполю

Отчет основывается на 240 интервью с преимущественно переселенцами из Мариуполя, проведенных HRW и украинской правозащитной организацией Truth Hounds. Также туда приобщены и проанализированы более 850 фото- и видеоматериалов, документов и десятки спутниковых снимков, сделанных правозащитниками.

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В HRW отмечают, что общее количество погибших может быть значительно выше: некоторые могилы содержали несколько тел, а останки других, скорее всего, были похоронены под завалами. Некоторые из них могут оставаться в импровизированных могилах, а другие, возможно, умерли позже от причин, связанных с войной.

— Несмотря на трудности расследования военных преступлений на территориях, которые стали недоступными из-за российской оккупации, мы и наши партнеры потратили почти два года, чтобы раскрыть правду об ужасных преступлениях, совершенных российскими войсками в Мариуполе. Это расследование направлено на то, чтобы эти преступления никогда не были забыты, а виновные предстали перед правосудием, — сказал исполнительный директор Truth Hounds Роман Авраменко.

Исследователями было задокументировано 14 атак, в результате которых были повреждены или разрушены 18 зданий и погибли и были ранены гражданские. В частности, речь идет об обстреле двух больниц, драматического театра, продовольственного склада, пункта распределения помощи, супермаркета и жилых домов, которые служили приютами для мирных жителей.

Правозащитники не нашли никаких доказательств присутствия украинских военных на этих объектах обстрела или вблизи них или же обнаружили лишь незначительное военное присутствие, что делает эти обстрелы явно незаконными.

В докладе идентифицированы 17 подразделений российских и аффилированных с Россией сил, которые действовали в Мариуполе в марте и апреле 2022 года, в разгар боевых действий.

Также HRW отмечает, что с момента оккупации города россияне строят новые многоэтажки и сносят разрушенные здания. При отсутствии независимых следователей российское правительство уничтожает вещественные доказательства на сотнях потенциальных мест преступлений.

Источник : Радио Свобода

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