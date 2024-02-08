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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Маріуполі за рік війни загинули щонайменше 8 тис. людей, кількість може бути більшою – HRW

наслідки російської агресії
Фото: Depositphotos

У Маріуполі на Донеччині у період з березня 2022-го до лютого 2023 року було поховано понад 10 тис. людей. З них щонайменше 8 тис. загинули в результаті російської агресії.

Про це йдеться у звіті Міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) щодо руйнування Росією Маріуполя.

Новий звіт HRW щодо Маріуполя

Звіт ґрунтується на 240 інтерв’ю з переважно переселенцями з Маріуполя, проведених HRW та українською правозахисною організацією Truth Hounds. Також туди долучені та проаналізовані понад 850 фото- та відеоматеріалів, документів і десятки супутникових знімків, зроблених правозахисниками.

Зараз дивляться

У HRW зауважують, що загальна кількість загиблих може бути значно вищою: деякі могили містили кілька тіл, а рештки інших, найімовірніше, були поховані під завалами. Деякі з них можуть залишатися в імпровізованих могилах, а інші, можливо, померли пізніше від причин, пов’язаних з війною.

— Попри труднощі розслідування воєнних злочинів на територіях, які стали недоступними через російську окупацію, ми та наші партнери витратили майже два роки, щоб розкрити правду про жахливі злочини, скоєні російськими військами в Маріуполі. Це розслідування спрямоване на те, щоб ці злочини ніколи не були забуті, а винні постали перед правосуддям, – сказав виконавчий директор Truth Hounds Роман Авраменко.

Дослідниками було задокументовано 14 атак, в результаті яких було пошкоджено або зруйновано 18 будівель та загинули й були поранені цивільні. Зокрема, йдеться про обстріл двох лікарень, драматичного театру, продовольчого складу, пункту розподілу допомоги, супермаркету та житлових будинків, що слугували укриттями для мирних жителів.

Правозахисники не знайшли жодних доказів присутності українських військових на цих об’єктах обстрілу або поблизу них або ж виявили лише незначну військову присутність, що робить ці обстріли явно незаконними.

У доповіді ідентифіковані 17 підрозділів російських та афілійованих з Росією сил, які діяли в Маріуполі в березні та квітні 2022 року, в розпал бойових дій.

Також HRW зауважує, що з моменту окупації міста росіяни будують нові багатоповерхівки та зносять зруйновані будівлі. За відсутності незалежних слідчих російський уряд знищує речові докази на сотнях потенційних місць злочинів.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Воєнні злочини, Донецька область, Маріуполь, Російська агресія
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