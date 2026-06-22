Российские войска массово перебрасывают зенитно-ракетные комплексы к Московскому нефтеперерабатывающему заводу после успешных ударов украинских беспилотников.

Об этом сообщает Defense Express.

Враг стягивает дополнительные ЗРК Панцирь к Московскому НПЗ

Для усиления защиты объекта от дальнейших атак вокруг Московского НПЗ развернули сразу несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь.

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Как свидетельствуют опубликованные в сети видео, по меньшей мере три установки различных модификаций разместили на расстоянии около 300 метров друг от друга.

Комплексы установлены на возвышенных позициях — в частности, на эстакадах съездов с Московской кольцевой автодороги, менее чем в километре от предприятия.

Всего в непосредственной близости от завода в настоящее время зафиксировано как минимум четыре Панциря.

— Не исключено, что где-то неподалеку могли быть развернуты еще несколько таких комплексов, но пока они не попали в кадр. Таким образом, сейчас вокруг Московского НПЗ количество Панцирей на квадратный метр просто зашкаливает, — отметили аналитики.

В Defense Express отметили, что переброска комплексов к Московскому НПЗ свидетельствует об их снятии с других направлений, что потенциально ослабляет прикрытие других стратегических объектов России и может повысить эффективность дальнейших украинских атак.

Напомним, утром 18 июня Москва подверглась массированной атаке сотен беспилотников, раздавались взрывы, в сети публиковались кадры масштабных пожаров.

Впоследствии Силы обороны подтвердили повторное поражение крупнейшего в Москве НПЗ, расположенного в районе Капотни — в 15 км от Кремля.

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