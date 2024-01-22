Пример цинизма и жестокости: Зеленский вспомнил о последнем разговоре с Путиным

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей последней беседе с диктатором Владимиром Путиным, где последний продемонстрировал свое циничное и жестокое отношение к человеческим жизням.

Украинский гарант поведал эту историю на встрече со студентами в Киеве, куда также прибыл и премьер-министр Польши Дональд Туск.

— Это было после встречи в нормандском формате. Я позвонил Путину по вопросу в оккупированном Крыму, там девятилетний мальчик остался совсем один. Его маму утопили в луже, да, именно утопили в луже. Я сам был шокирован этой ситуацией. А отца этого мальчика арестовали, — поделился Зеленский.

По его словам, тогда он обратился к Путину для решения проблемы этой семьи, чтобы отца выпустили на свободу.

Сейчас смотрят

Тогда кремлевский лидер изобразил в голосе удивление и сказал, что такого не может быть.

— Далее он начал переспрашивать об этой ситуации подчиненных. Говорит: сейчас, секунду. И дальше он начал говорить, словно спрашивая подчиненных: ты знаешь о таком? Не знаешь. А ты знаешь?.. Такая, знаете, театральная постановка. Это такой пример его абсолютного цинизма и жестокости, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что эта история показывает в целом Путинское отношение к людям и их судьбам. Все, что затем произошло в Буче, Мариуполе, Мощуне, считает Зеленский, это история про ту лужу во временно оккупированном Крыму.

Напомним, по словам Зеленского, война в Украине, развязанная Россией, будет закончена, когда абсолютно все государства — члены НАТО выступят против агрессии оккупантов, не опасаясь возможной эскалации со стороны Москвы.

Для этого Киеву приходится сражаться со скепсисом отдельных западных союзников.

Источник : УНИАН

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.