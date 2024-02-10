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Приват24 временно не будет работать ночью 11 февраля

ПриватБанк
Фото: УНИАН

В ночь на воскресенье, 11 февраля, Приватбанк запланировал проведение регламентных работ в приложении и web-версии Приват24.

Когда не будет работать Приват24

Во время проведения работ 11 февраля с 01:00 до 5:00 утра приложение и web-версия Приват24 будут временно недоступны, сообщили в пресс-службе финучреждения.

В банке объяснили, что для безопасной и качественной работы своих цифровых сервисов, проводят регламентные работы в Приват24.

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Если вы планируете важные платежные операции, пожалуйста, заранее учтите интервал проведения регламентных работ, — говорится в сообщении.

Там добавили, что банк проводит работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают.

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Банк, Приват24, ПриватБанк
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