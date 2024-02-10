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Приват24 тимчасово не працюватиме вночі 11 лютого

ПриватБанк
Фото: УНІАН

В ніч проти неділі, 11 лютого, Приватбанк запланував проведення регламентних робіт у застосунку та web-версії Приват24.

Коли не працюватиме Приват24

Під час проведення робіт 11 лютого з 01:00 до 5:00 ранку додаток і web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступними, повідомили у пресслужбі фінустанови.

У банку пояснили, що для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів проводять регламентні роботи в Приват24.

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Якщо ви плануєте важливі платіжні операції, будь ласка, заздалегідь врахуйте інтервал проведення регламентних робіт, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що банк проводить роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають.

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Банк, Приват24, ПриватБанк
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