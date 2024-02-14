Magura V5 потопили БДК Цезарь Куников: Буданов и эксперты о последствиях для РФ

Потопление российского БДК Цезарь Куников создает предпосылки для стратегических проблем России, поскольку уничтожение всех российских больших десантных кораблей может усложнить логистику врага.

По БДК были нанесены удары пятью дронами Magura, а сам российский корабль был загружен и выполнял перевозку.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов и заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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Сколько БДК РФ в Черном море

По данным из открытых источников, в составе Черноморского флота России было семь больших десантных кораблей по состоянию на начало полномасштабной российско-украинской войны.

Еще шесть БДК были переброшены в Черное море из других флотов, когда Россия якобы собиралась провести учения накануне вторжения в феврале 2022 года.

Речь идет о таких кораблях:

БДК Ямал;

БДК Азов;

БДК Орск;

БДК Николай Фильченков;

БДК Петр Моргунов;

БДК Королев;

БДК Калининград;

БДК Георгий Победоносец.

В течение полномасштабной войны были уничтожены или повреждены еще пять российских БДК:

Саратов — уничтожен в марте 2022 года;

Оленегорский горняк — поврежден в августе 2023;

Минск — поврежден в сентябре 2023 года.

Новочеркасск — уничтожен в декабре 2023 года;

Цезарь Куников — уничтожен 14 февраля 2024 года;

По словам Самуся, украинской разведке известно не только то, сколько у россиян кораблей в Черном море, но и то, “сколько у каждого матроса в кармане денег”.

— Чтобы было понятно, Черноморский флот когда-то был поделен между Украиной и Россией. И базы, которые использовались советским ЧФ, потом использовались украинскими ВМС. Затем, когда была оккупация, то, конечно, полная информация о кораблях, составе и подобных вещах остались, и наша разведка знает это точно. И сколько конкретно кораблей (имеет Россия, — Ред.), конечно, известно, — говорит он.

Как используются БДК РФ во время войны

После того как в начале полномасштабного вторжения замысел россиян высадить свой десант на побережье Одессы и оккупировать еще один украинский город провалился, БДК фактически дрейфовали в Черном море и сдерживали передвижения Украины в акватории.

По словам Самуся, задачами, которые стояли и стоят перед российскими большими десантными кораблями, остаются:

блокада украинских территориальных вод;

блокада навигации;

при соответствующих условиях, высадка десанта.

Военный эксперт добавляет, что эти корабли предназначены прежде всего для высадки морского десанта. В то же время они могут использоваться для перевозки и высадки, в частности, техники, оружия и боеприпасов.

— Эти корабли являются универсальными, они могут перевозить 10-12 танков и до 300 военнослужащих морской пехоты. Это достаточно мощная единица флота, — говорит он.

Михаил Самусь добавляет, что российские БДК активно использовались для обеспечения логистики армии РФ после временного вывода из строя Крымского моста.

— Эти корабли обеспечивали, в частности, и логистику Черноморского флота и вообще оккупационного контингента, — говорит он.

В то же время уничтожение таких кораблей имеет стратегический характер для Украины, поскольку в случае вывода из строя всех подобных БДК РФ в Черном море, а также Крымского моста может произойти существенное осложнение для оккупантов по обеспечению российских сил, а также, например, эвакуации личного состава.

По мнению Самуся, пожар и взрывы на корабле Цезарь Куников могут быть связаны с перевозкой на БДК именно боеприпасов или техники.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии Фактам ICTV заявил, что корабль был загружен и вез груз из Новороссийска в Севастополь. Именно на переходе по БДК был нанесен удар.

Буданов добавляет, что россияне продолжают спасательную операцию, хотя и не имеют значительных успехов.

— Экипаж составляет 90 человек. Сколько из них удалось спасти — точную цифру сможем сказать немножко позже, поскольку поисково-спасательная операция россиян все еще продолжается. Они ищут уцелевших, как им кажется. Пока результаты не очень, — говорит Буданов.

В свою очередь Самусь сомневается в том, что на БДК Цезарь Куников могли перевозиться ударные беспилотники Shahed-131/136, поскольку для этого существует транспортная связь через Крымский мост, а запускать их непосредственно с корабля не практично, поскольку на корабле нет для этого места.

— У этого корабля внутри огромный танковый док, откуда и происходит высадка десанта. А палуба у него не такая, как у авианосца. С десантного корабля их (БпЛА Shahed, — Ред.) нецелесообразно запускать, — говорит Самусь.

Что означает для РФ уничтожение БДК Цезарь Куников

Военный эксперт указывает, что корабли типа БДК Цезарь Куников производились в Гданьске, что в Польше. После этого ни Советский Союз, ни Россия не выпускали подобных судов.

— Все это уникальные машины, как, например, (стратегические бомбардировщики, — Ред.) Ту-22М3. То есть все — уничтожили и забыли. Поэтому и говорят, что каждый уничтоженный такой корабль — это потеря уникальных возможностей России. Еще через несколько подобных ударов Россия останется без десантных кораблей, что станет страшным стратегическим ударом, поскольку они стянули в Черное море корабли из других флотов. Это ударит еще и по другим флотам. Это действительно для России проблема и потеря уникальных кораблей, — говорит он.

Самусь добавляет, что перебросить никакие дополнительные корабли из других флотов Россия не сможет, поскольку использовать для этого сушу не представляется возможным, как и перебрасывать их по узким каналам.

Военный аналитик Майкл Кларк в комментарии Sky News заявил, что удар по российскому десантному кораблю показывает, что Россия “не может безопасно использовать западную часть Черного моря.

— Это хороший удар для украинцев и плохой для россиян, потому что он подчеркивает тот факт, что они не могут безопасно использовать западную часть Черного моря, — сказал он.

По его словам, теперь украинцы чувствуют, что западная часть моря более или менее принадлежит им, “что очень важно для сохранения их торговых путей к Средиземному морю”.

В то же время он добавляет, что это увеличивает стратегические рычаги влияния Украины.

Что известно об уничтожении БДК Цезарь Куников

14 февраля украинские военные обнародовали кадры, на которых видно, что российский военный корабль был атакован и потоплен несколькими военно-морскими беспилотниками.

Как впоследствии в комментарии Фактам ICTV подтвердил начальник ГУР МО Кирилл Буданов, было применено пять беспилотников Magura.

На одном из фрагментов видео видно, как морской дрон вплотную приближается к левому борту судна. На следующем кадре беспилотник движется к тому же месту, где видно, что судно сильно повреждено и частично горит.

Масштаб повреждений становится понятным из фрагмента видео, снятого с большего расстояния, где корабль охвачен пламенем и сильно наклонился на левый борт.

По данным Вооруженных сил Украины, операция была проведена Группой 13, специализированным подразделением Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Подробнее о затоплении БДК Цезарь Куников читайте на Фактах ICTV.

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