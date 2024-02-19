Возле Мариуполя громко: сообщают о падении российского самолета

В оккупированном поселке Рыбацкое, что к югу от Мариуполя, упала воздушная цель, вероятно, вражеский самолет.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Два взрыва, после чего зафиксировано падение воздушной цели над Приморским районом Мариуполя в направлении поселка Рыбацкое, — написал Петр Андрющенко.

Точное место падения пока невозможно установить, ведь туда съехалось много оккупантов.

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Обновлено в 12:24. Впоследствии Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что на восточном направлении уничтожили два российских самолета — Су 34 и Су-35С.

Петр Андрющенко заявил, что мог упасть или вражеский самолет, или БПЛА размером с самолет.

Он также опубликовал ряд скриншотов из пророссийских Telegram-каналов, где люди пишут, что видели, как падал самолет. Кто-то пишет, что российская ПВО якобы сбила дрон, другие говорят о ракете ATACMS.

Напомним, что утром 18 февраля Силы обороны на Восточном направлении приземлили российский истребитель Су-34.

Утром 17 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета — два Су-34 и один Су-35.

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