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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Біля Маріуполя гучно: повідомляють про падіння російського літака

літак Су 34
Фото: Getty Images

В окупованому селищі Рибацьке, що на південь від Маріуполя, впала повітряна ціль, ймовірно, ворожий літак.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Два вибухи, після чого зафіксовано падіння повітряної цілі над Приморським районом Маріуполя в напрямку селища Рибацьке, – написав Петро Андрющенко.

Точне місце падіння поки не можливо встановити, адже туди з’їхалося багато окупантів.

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Петро Андрющенко також уточнив, що міг впасти або ворожий літак, або БпЛА розміром із літак.

Він також опублікував низку скриншотів із проросійських Telegram-каналів, де люди пишуть, що бачили, як падав літак. Хтось пише, що російська ППО начебто збила дрон, інші говорять про ракету ATACMS.

карта рибацьке

deepstatemap

Тож чекаємо на офіційну інформацію від командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що зранку 18 лютого Сили оборони на Східному напрямку приземлили російський винищувач Су-34.

Уранці 17 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки – два Су-34 та один Су-35.

Війна в Україні, літаки РФ, Маріуполь
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