Два Су-34 и один Су-35 уничтожены утром 17 февраля – Сырский

Утром 17 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили сразу три российских самолета – два Су-34 и один Су-35.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Уничтожение двух Су-34 и одного Су-35 утром 17 февраля: детали

Уничтожение двух Су-34 и одного Су-35 утром 17 февраля произошло на Восточном направлении.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины приземлили сразу три вражеских самолета, когда те наносили удары корректируемыми авиабомбами по позициям украинских войск.

– Спасибо за работу! – поблагодарил украинских военных за блестящую операцию по уничтожению двух Су-34 и одного Су-35 главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Уничтожение двух Су-34 и одного Су-35 утром 17 февраля: реакция командующего ВС ВСУ

После уничтожения двух Су-34 и одного Су-35 утром 17 февраля не замедлил с комментариями и командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В частности, командующий ВС ВСУ решил развенчать мифы россиян, что после уничтожения двух Су-34 и одного Су-35 утром 17 февраля у РФ “потерь нет”.

Хотя, согласно радиоперехвату, одного пилота нашли, а других – “ищут” (к слову, Су-35С – одноместный самолет, Су-34 – двухместные, – Ред.).

Для разоблачения ложных сообщений оккупантов Николай Олещук продемонстрировал карту международной спутниковой поисково-спасательной системы Cospas-Sarsat, которая после аварий обозначает точками местонахождение персональных радиобуев пилотов.

– Как видим, система рабочая! Судя по фото, сработало четыре Cospas-Sarsat. Ищите “братьев” в этих районах! Не благодарите! – потроллил оккупантов командующий Воздушными силами ВСУ.

Самолетопад в армии РФ

Напомним, что настоящий самолетопад в армии РФ фиксировался в конце декабря 2023 года.

22 декабря на Южном направлении Силы обороны Украины сбили сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Еще один Су-34 украинские зенитчики приземлили на Мариупольском направлении 24 декабря.

В тот же день над акваторией Черного моря был ликвидирован Су-30СМ.

Сразу после этого и украинские официальные лица, и иностранные аналитики отметили ощутимое снижение темпов операций армии РФ на восточном (левом) берегу Херсонской области.

После Нового года РФ продолжила терять самолеты.

Так, в ночь на 4 января истребитель-бомбардировщик Су-34 сгорел на аэродроме Шагол в российском Челябинске.

29 января украинские защитники сбили Су-34 в небе над Луганской областью.

Полномасштабная война в Украине длится уже 724-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Главнокомандующий ВСУ, Николай Олещук

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