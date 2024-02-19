ВСУ отминусовали еще два истребителя РФ: детали

Утром 19 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили два российских самолета — Су 34 и Су-35С.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Уничтожение Су-34 и Су-35С 19 февраля: детали

— Утро 19 февраля 2024-го. Восточное направление. Еще минус два истребителя у оккупантов, — говорится в сообщении.

Позже командующий добавил, что Су-35 упал в Азовском море. А истребитель Су-34 уничтожили в Донецкой области.

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— Российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует “лицом в воду” в Азовском море. А система Cospas-Sarsat снова подсказывает, где искать экипаж Су-34, — написал он.

Сбивание Су-34 и Су-35С: реакция главнокомандующего ВСУ Сырского

По словам Сырского, уничтоженные самолеты оккупантов наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям ВСУ.

Главнокомандующий поблагодарил воинов за работу.

— Сегодня утром Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С. Спасибо за работу! — говорится в сообщении.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном поселке Рыбацкое, что к югу от Мариуполя, упала воздушная цель, вероятно, вражеский самолет.

В последнее время РФ стремительно теряет самолеты, которыми наносит удары по территории Украины.

Вчера, 18 февраля, ВСУ на Восточном направлении сбили вражеский бомбардировщик Су-34.

Утром 17 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили сразу три российских самолета — два Су-34 и один Су-35.

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