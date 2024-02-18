Утром ВСУ на восточном направлении сбили вражеский бомбардировщик Су-34

Сегодня утром около 06:00 наши защитники неба приземлили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Произошло это на восточном направлении.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 18 февраля оккупационная армия атаковала Украину шестью зенитными управляемыми ракетами С-300 из Донецкой области, тремя крылатыми ракетами Х-22 из Воронежской области, и управляемой авиационной ракетой Х-59 из Запорожской области.

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Кроме того, враг запустил 14 ударных беспилотников типа Shahed из Приморско-Ахтарска Курской области.

В пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей в результате боевой работы сбито 12 Шахедов и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 725-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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