На Закарпатье произошел конфликт между ТЦК и местными, раздавались выстрелы: что известно

Вечером 3 мая в Виноградове на Закарпатье произошел конфликт с участием работников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Полиция начала и расследует уголовное производство.

Конфликт между военнообязанными и ТЦК на Закарпатье: что известно

Сначала о ссоре возле военкомата сообщили местные СМИ. Отмечалось, что кофликт возник между ромами и сотрудниками ТЦК, раздавались выстрелы.

По словам ромов, представители ТЦК хотели мобилизовать их односельчанина, который якобы является больным. В результате группа людей прибыла на территорию центра и заблокировала выезд.

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Что говорят в полиции

Правоохранители Закарпатской области указывают, что вчера возле Виноградовского ТЦК и СП собралась группа людей, примерно 10 человек, которые нарушали общественный порядок и совершали хулиганские действия.

— Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что таким образом представители поселения из села Онок выражали недовольство из-за мобилизации двух их товарищей, — говорится в сообщении.

Когда участники спора пытались силой открыть входные ворота, сотрудники военкомата осуществили предупредительные выстрелы в воздух.

В результате хулиганских действий никто не пострадал.

Полиция расследует уголовное производство. Следователи квалифицировали действия местных по ч. 4 ст. 296 УКУ (Хулиганство). Продолжаются процессуальные мероприятия, действиям каждого из участников правоохранители дадут правовую оценку.

Виновным в совершении хулиганства грозит заключение сроком до 7 лет.

Комментарий ТЦК

В Закарпатском ОТЦК и СП добавили, что 3 мая с целью уточнения военно-учетных данных в 1-м отделе Береговского РТЦК и СП находился военнообязанный ромской национальности Лакатош Василий Иванович.

— Позже возле административного здания ТЦК и СП собралась толпа граждан Украины ромской национальности, которые начали совершать хулиганские действия и попытки проникновения на территорию военного объекта. Вызвали полицию, — говорится в сообщении.

Ранее в Черновицкой области представитель ТЦК и СП стрелял в землю, чтобы отбиться от нападения группы гражданских лиц.

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