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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В ближайшие месяцы уровень потерь в армии РФ снова возрастет – разведка Британии

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Несмотря на большие потери среди личного состава, Российская Федерация полностью адаптировала свои Вооруженные силы к войне на истощение, в которой предпочтение отдается массовости, а не качеству.

Об этом сообщает британская разведка в своем отчете, 4 мая.

Отмечается, что ставка на массовость, скорее всего, сохранится в течение всей войны РФ против Украины и будет иметь долговременное влияние на будущую российскую армию.

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— Среднесуточное количество российских потерь в Украине в течение апреля 2024 года осталось на уровне 2024 года — 899 убитых и раненых солдат в день, — говорится в сообщении.

Разведчики также предполагают, что в течение следующих двух месяцев уровень потерь среди россиян снова возрастет, поскольку они возобновят целенаправленные наступательные операции на Востоке Украины после незначительного снижения темпов после падения Авдеевки, что в Донецкой области.

Потери врага за минувшие сутки

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины оккупанты за последние сутки потеряли более 1200 своих солдат убитыми и ранеными.

Всего за время полномасштабной войны в Украине ликвидировано более 473 тысяч российских оккупантов.

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Армия России, Война в Украине, Потери РФ, Разведка
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