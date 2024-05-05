Враг хочет “побед” к праздникам: в ВСУ рассказали, где оккупанты на юге активизировали штурмы

Оккупанты активизировали штурмы на южном фронте. Эпицентр штурмов — Работино Запорожской области, Крынки и остров Нестрига Херсонской области.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, ситуация на Юге относительно стабильная. Вчера враг 19 раз пытался штурмовать украинские позиции.

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— Обычно этот показатель немножко ниже. Вероятно, оккупанты накануне Пасхи решили так же получить очередные “победы” к праздникам. Но всех их остановили, враг с потерями отошел, — рассказал он.

Утром 5 мая враг шесть раз пытался идти в наступление.

— В основном — это Херсонское направление, всем известные Крынки, где враг пытается безуспешно выбить украинских морпехов, и Работино, где россияне также прилагают усилия, чтобы вытеснить подразделения ВСУ с позиций, — отметил Плетенчук.

Потери врага

По словам Дмитрия Плетенчука, обычно Силы обороны на южном направлении удачно уничтожают врага — ежедневно до 100 человек потерь в живой силе, где более половины — это безвозвратные потери.

— Они относительно стабильно пытаются штурмовать и относительно стабильно теряют свой личный состав, в том числе и на островах, — сказал Дмитрий Плетенчук.

Штурмы врага

По словам представителя Сил обороны юга, российский враг несколько раз пытался штурмовать в районе острова Нестрига. Оккупанты теряют не только личный состав, но и лодки, которыми они туда пытаются добраться.

Дмитрий Плетенчук отметил, что россияне всячески хотят добраться до острова Нестрига, но это им не удается, потому что они идут на штурм по открытой водной территории. А наши военные их уничтожают.

Фото: Морская пехота ВСУ

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