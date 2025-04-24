8 человек ранены, 128 объектов повреждены — последствия ночной атаки Полтавы
В результате вражеской атаки 24 апреля 2025 года в Полтаве пострадали восемь человек и повреждены 128 объектов гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщила и. о. городского головы Екатерина Ямщикова.
Последствия ночной атаки на Полтаву
24 апреля Полтава снова подверглась атаке РФ. Из-за этого восемь человек обратились за медицинской помощью, сейчас трое из них находятся в больницах.
По официальной информации, были повреждены 33 многоквартирных дома и 85 частных домов. Всего разрушено более 460 домохозяйств, где проживает 580 жителей.
На месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб, убирая последствия обстрела.
Кроме того, администрация города готовит документы для лечения и оформления денежной помощи пострадавшим
— Готовим документы, чтобы как можно скорее помочь нашим людям, — отметила Ямщикова.
Источник: Катерина Ямщикова