8 человек ранены, 128 объектов повреждены — последствия ночной атаки Полтавы

В результате вражеской атаки 24 апреля 2025 года в Полтаве пострадали восемь человек и повреждены 128 объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщила и. о. городского головы Екатерина Ямщикова.

Последствия ночной атаки на Полтаву

24 апреля Полтава снова подверглась атаке РФ. Из-за этого восемь человек обратились за медицинской помощью, сейчас трое из них находятся в больницах.

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По официальной информации, были повреждены 33 многоквартирных дома и 85 частных домов. Всего разрушено более 460 домохозяйств, где проживает 580 жителей.

На месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб, убирая последствия обстрела.

Кроме того, администрация города готовит документы для лечения и оформления денежной помощи пострадавшим

— Готовим документы, чтобы как можно скорее помочь нашим людям, — отметила Ямщикова.

Источник: Катерина Ямщикова

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