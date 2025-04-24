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8 человек ранены, 128 объектов повреждены — последствия ночной атаки Полтавы

Ночная атака на Полтаву: 8 пострадавших, повреждено 128 домов
Фото: Pexels

В результате вражеской атаки 24 апреля 2025 года в Полтаве пострадали восемь человек и повреждены 128 объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщила и. о. городского головы Екатерина Ямщикова.

Последствия ночной атаки на Полтаву

24 апреля Полтава снова подверглась атаке РФ. Из-за этого восемь человек обратились за медицинской помощью, сейчас трое из них находятся в больницах.

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По официальной информации, были повреждены 33 многоквартирных дома и 85 частных домов. Всего разрушено более 460 домохозяйств, где проживает 580 жителей.

На месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб, убирая последствия обстрела.

Кроме того, администрация города готовит документы для лечения и оформления денежной помощи пострадавшим

— Готовим документы, чтобы как можно скорее помочь нашим людям, — отметила Ямщикова.

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ракетний удар. робота ппо

Источник: Катерина Ямщикова

атака дронами, обстріл, Полтава, Ракетные удары России
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