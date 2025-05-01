Ремонт еще продолжается: в МАГАТЭ рассказали о состоянии ЧАЭС после удара российского дрона

Украинские специалисты продолжают выполнять восстановительные работы на Чернобыльской атомной электростанции, где в феврале 2025 года российский дрон повредил защитное укрытие над разрушенным четвертым энергоблоком.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.

Ремонт поврежденного укрытия

14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в крышу нового безопасного конфайнмента — конструкции, которая накрывает четвертый энергоблок ЧАЭС, разрушенный во время катастрофы 1986 года.

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Взрыв пробил большую дыру в крыше. Пожар и тление на объекте тушили несколько недель. Но несмотря на возможную опасность, радиационного выброса не зафиксировано.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины и представители МАГАТЭ подтвердили, что уровень радиационного фона остается в пределах нормы.

— Сейчас усилия сосредоточены на оценке полного объема повреждений на объекте, а также на проведении краткосрочных ремонтных работ, — отметил Гросси.

По его словам, конструкция конфайнмента претерпела значительные повреждения, но украинские инженеры стремятся полностью восстановить герметичность и надежность сооружения.

Ситуацию постоянно контролируют специалисты из Украины и международных структур.

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