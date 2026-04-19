Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков сообщил, что подал рапорт на увольнение после теракта, который произошел в Киеве 18 апреля.

— Я принял решение подать рапорт об увольнении меня с должности, – сказал Жуков на брифинге сегодня в Киеве.

По его словам, решение об отставке было принято утром 19 апреля.

Жуков прокомментировал действия подчиненных во время стрельбы в Киеве. Он отметил, что они “не сориентировались”.

Жуков Евгений Александрович родился в 1986 году в Ивано-Франковской области. Украинский военный, десантник.

Возглавляет Департамент патрульной полиции Национальной полиции Украины с сентября 2015 года, генерал полиции 3-го ранга.

В прошлом – командир отдельной разведывательной десантной роты 79-й ОАЭМБр, заместитель командира батальона 79-й ОАЭМБр, участник войны на востоке Украины, “киборг”, позывной Маршал.

Что известно о стрельбе в Киеве

В Голосеевском районе Киева 18 апреля произошла стрельба, в результате которой погибли 6 человек. Полиция проводила спецоперацию по задержанию нападавшего, во время которой он был ликвидирован.

По информации правоохранителей, стрельбу устроил 58-летний уроженец Москвы, гражданин Украины, который ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, а затем – в Голосеевском районе столицы.

В МВД отметили, что он пользовался зарегистрированным оружием.

В настоящее время расследуются действия патрульных полицейских во время теракта в Киеве, которые оставили ребенка в опасности во время событий в Голосеевском районе.

На период проверки сотрудники полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции во время террористического акта в Киеве 18 апреля 2026 года открыто уголовное производство.

Правовая квалификация уголовного правонарушения: ч. 3 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Фото: Патрульная полиция

