Электронные трудовые книжки (ЭТК) — это инструмент, который должен значительно упростить подтверждение трудового стажа и оформление пенсий. Однако даже после оцифровки документов люди сталкиваются с отказами со стороны Пенсионного фонда и необходимостью дополнительно подтверждать свой стаж.

Почему ПФУ не засчитывает стаж после оцифровки трудовой книжки и что делать в таком случае, читайте в нашем материале.

Электронные трудовые книжки: что изменилось

С 10 июня 2021 года вступил в силу закон Украины от 05.02.2021 №1217-ІХ, которым предусмотрен учет трудовой деятельности в электронной форме. Данные о стаже теперь хранятся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Одновременно был запущен процесс оцифровки бумажных трудовых книжек. Завершить его планируется до 10 июня 2026 года.

Наличие ЭТК в личном кабинете еще не гарантирует беспроблемного оформления пенсии.

На практике граждане сталкиваются с ситуациями, когда даже после оцифровки документов Пенсионный фонд выдвигает дополнительные требования или не учитывает часть стажа.

Причина, по которой ПФУ не зачисляет стаж после оцифровки трудовой книжки

При обработке скан-копий сотрудники могут не заметить ошибки или не учесть определенные записи. В результате проблемы, которые существовали в бумажных трудовых книжках, фактически переносятся и в электронный формат.

Речь идет, в частности, о:

неточности в фамилии или других данных на титульном листе;

отсутствие нумерации записей;

ошибки в датах или исправления;

использование чернил разных цветов или римских цифр.

Такие недостатки противоречат требованиям Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом №58.

Даже при наличии электронной трудовой книжки Пенсионный фонд может потребовать дополнительные документы для подтверждения стажа.

Пенсионный фонд не засчитывает стаж после оцифровки трудовой книжки: что делать

Если ПФУ не засчитывает стаж после оцифровки из-за нечетких или сомнительных записей, то стоит обратиться на предприятие, где вы работали, или в архивное учреждение.

Там нужно получить документы, подтверждающие соответствующий период работы. Полученные документы следует отсканировать и подать в Пенсионный фонд: либо через веб-портал с проставлением квалифицированной электронной подписи (КЭП), либо лично в сервисном центре.

Если же в трудовой книжке отсутствуют записи о работе до 1 января 2004 года, или содержатся исправления или неточности, стаж также можно подтвердить альтернативными документами.

В частности, это могут быть:

справки со ссылкой на приказы о приеме на работу и увольнении;

сведения о начислении заработной платы;

личные счета, удостоверения, характеристики;

письменные трудовые договоры или другие документы, содержащие информацию о периодах работы.

Для этого необходимо обратиться в предприятие или к его правопреемнику. Если же оно ликвидировано — в архив по месту работы.

После этого сканированные копии документов подаются в Пенсионный фонд с учетом требований пункта 4 Порядка представления сведений о трудовой деятельности в электронной форме, утвержденного постановлением правления ПФУ от 12.03.2021 № 11-1.

Стоит ли отказываться от бумажной трудовой книжки

Несмотря на цифровизацию, отказываться от бумажной трудовой книжки пока не стоит. Даже при наличии ЭТК она остается важным доказательством стажа, особенно в спорных ситуациях.

9 апреля 2026 года Верховная Рада приняла законопроект №13705-д, который предусматривает изменения в закон Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Документ устанавливает, что если необходимые данные уже есть в государственных электронных реестрах, требовать дополнительные справки у граждан запрещено.

Кроме того, Пенсионный фонд будет обязан помогать в сборе документов и объяснять порядок подтверждения стажа в случае отказа.

Электронные трудовые книжки действительно упрощают доступ к информации о стаже, однако не гарантируют отсутствия проблем. Человеческий фактор, технические сбои и формальный подход могут создавать трудности даже спустя много лет.

Источник : Пенсійний фонд

