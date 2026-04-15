Почему ПФУ не учитывает стаж после оцифровки трудовой книжки и что делать
- Электронные трудовые книжки не гарантируют автоматического зачета стажа, поэтому даже после оцифровки Пенсионный фонд Украины может отказать из-за ошибок, неточностей или человеческого фактора.
- Наиболее частые причины отказов — некорректные записи в трудовой книжке, не соответствующие требованиям Инструкции №58, поэтому фонд требует дополнительных подтверждений.
- В случае проблем стаж можно подтвердить через архивы или работодателя.
Электронные трудовые книжки (ЭТК) — это инструмент, который должен значительно упростить подтверждение трудового стажа и оформление пенсий. Однако даже после оцифровки документов люди сталкиваются с отказами со стороны Пенсионного фонда и необходимостью дополнительно подтверждать свой стаж.
Электронные трудовые книжки: что изменилось
С 10 июня 2021 года вступил в силу закон Украины от 05.02.2021 №1217-ІХ, которым предусмотрен учет трудовой деятельности в электронной форме. Данные о стаже теперь хранятся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Одновременно был запущен процесс оцифровки бумажных трудовых книжек. Завершить его планируется до 10 июня 2026 года.
Наличие ЭТК в личном кабинете еще не гарантирует беспроблемного оформления пенсии.
На практике граждане сталкиваются с ситуациями, когда даже после оцифровки документов Пенсионный фонд выдвигает дополнительные требования или не учитывает часть стажа.
Причина, по которой ПФУ не зачисляет стаж после оцифровки трудовой книжки
При обработке скан-копий сотрудники могут не заметить ошибки или не учесть определенные записи. В результате проблемы, которые существовали в бумажных трудовых книжках, фактически переносятся и в электронный формат.
Речь идет, в частности, о:
- неточности в фамилии или других данных на титульном листе;
- отсутствие нумерации записей;
- ошибки в датах или исправления;
- использование чернил разных цветов или римских цифр.
Такие недостатки противоречат требованиям Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом №58.
Даже при наличии электронной трудовой книжки Пенсионный фонд может потребовать дополнительные документы для подтверждения стажа.
Пенсионный фонд не засчитывает стаж после оцифровки трудовой книжки: что делать
Если ПФУ не засчитывает стаж после оцифровки из-за нечетких или сомнительных записей, то стоит обратиться на предприятие, где вы работали, или в архивное учреждение.
Там нужно получить документы, подтверждающие соответствующий период работы. Полученные документы следует отсканировать и подать в Пенсионный фонд: либо через веб-портал с проставлением квалифицированной электронной подписи (КЭП), либо лично в сервисном центре.
Если же в трудовой книжке отсутствуют записи о работе до 1 января 2004 года, или содержатся исправления или неточности, стаж также можно подтвердить альтернативными документами.
В частности, это могут быть:
- справки со ссылкой на приказы о приеме на работу и увольнении;
- сведения о начислении заработной платы;
- личные счета, удостоверения, характеристики;
- письменные трудовые договоры или другие документы, содержащие информацию о периодах работы.
Для этого необходимо обратиться в предприятие или к его правопреемнику. Если же оно ликвидировано — в архив по месту работы.
После этого сканированные копии документов подаются в Пенсионный фонд с учетом требований пункта 4 Порядка представления сведений о трудовой деятельности в электронной форме, утвержденного постановлением правления ПФУ от 12.03.2021 № 11-1.
Стоит ли отказываться от бумажной трудовой книжки
Несмотря на цифровизацию, отказываться от бумажной трудовой книжки пока не стоит. Даже при наличии ЭТК она остается важным доказательством стажа, особенно в спорных ситуациях.
9 апреля 2026 года Верховная Рада приняла законопроект №13705-д, который предусматривает изменения в закон Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
Документ устанавливает, что если необходимые данные уже есть в государственных электронных реестрах, требовать дополнительные справки у граждан запрещено.
Кроме того, Пенсионный фонд будет обязан помогать в сборе документов и объяснять порядок подтверждения стажа в случае отказа.
Электронные трудовые книжки действительно упрощают доступ к информации о стаже, однако не гарантируют отсутствия проблем. Человеческий фактор, технические сбои и формальный подход могут создавать трудности даже спустя много лет.