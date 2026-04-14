Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым уволил владельцев разрушенного или поврежденного жилья от оплаты коммунальных услуг на период его восстановления.

Об этом говорится в карточке законопроекта №13155 на сайте Верховной Рады.

Закон об освобождении от ЖКУ: что известно

Отмечается, что целью законопроекта является урегулирование вопроса освобождения собственников жилья от оплаты услуг по управлению многоквартирным домом на законодательном уровне.

Также возможно уменьшение платы по решению совладельцев.

Речь идет, в частности, о жилье, поврежденном или разрушенном войной, что привело к невозможности его дальнейшей эксплуатации.

Освобождение от ЖКУ будет продолжаться до момента восстановления жилья.

Также документ предусматривает отмену начисления платы за управление многоквартирным домом, если он поврежден и непригоден для проживания.

Основой для освобождения от оплаты коммунальных услуг является акт комиссионного обследования, в котором должны быть зафиксированы категории повреждений, а также даты разрушения и восстановления жилья.

Таким образом, этот документ в дальнейшем служит основанием для:

остановки или возобновления начисления платы за коммунальные услуги и абонентское обслуживание;

перерасчета и/или корректировки платы за жилищную услугу по решению собрания совладельцев;

прекращения начисления платы за ЖКУ украинцам, имущество которых уничтожено и не подлежит восстановлению;

остановки уплаты налога на недвижимость, отличное от земельного участка до принятия соответствующего решения, согласно учету требований статей 12 и 266 Налогового кодекса Украины.

– Во время военного положения и в течение года после его завершения начисление платы за коммунальные услуги будет учитывать обстоятельства повреждения или уничтожения объектов недвижимости в порядке, который предлагается установить в заключительных положениях Закона Украины “О жилищно-коммунальных услугах”, – уточнили в пояснительной записке.

Также предлагают конкретизировать права ОСМД и ЖСК по управлению вкладами. Речь идет, в частности, о возможности пересматривать размер платежей или полностью освобождать от их уплаты владельцев, чье имущество было уничтожено.

Заметим, что этот закон будет действовать в течение всего военного положения и еще год после его завершения.

