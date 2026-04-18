В Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы открыл стрельбу.

Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Что известно о мужчине, начавшем стрельбу в Киеве

По словам Кравченко, в Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец Москвы открыл стрельбу, убил нескольких человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников.

По предварительным данным, он использовал автоматическое оружие. В то же время вспыхнул пожар в квартире, в которой был зарегистрирован стрелок.

Как отметил Кравченко, во время штурма спецподразделение КОРД ликвидировало нападающего.

– Я считаю принципиальным: государство должно действовать жестко и решительно, когда речь идет об угрозе жизни людей. В таких ситуациях нет пространства для компромиссов только обязанность защитить граждан, – заявил генеральный прокурор.

Как рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, переговоры со стрелком продолжались около 40 минут, однако вскоре его ликвидировали.

По информации МВД, мужчина 1968 года рождения действовал хаотично, расстреливая людей на улице и внутри супермаркета. Затем он забаррикадировался и удерживал заложников в магазине.

Как утверждает Клименко, стрелок не выдвигал никаких требований. Переговорщики вели диалог с мужчиной около 40 минут, но это не дало результата.

По словам министра, оружие, которое использовал стрелок, официально зарегистрировано. В декабре 2025 года он продлил разрешение на его хранение и ношение. Правоохранители проверяют обстоятельства выдачи разрешения.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что стрелок долго жил в Донецкой области, но родился он на территории России.

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева погибли шесть человек и пострадали еще 14 людей. Среди них были люди, находившиеся на улице и внутри магазина, еще одна женщина умерла в больнице.

Фото : Нацполіція

Связанные темы:

