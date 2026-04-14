Управление автомобилем без водительского удостоверения запрещено, это считается серьезным правонарушением.

Имеют ли право военнослужащие ездить без водительского удостоверения во время военного положения — читайте в материале Фактов ICTV.

Можно ли военным ездить без прав

Юристы Бесплатной правовой помощи отмечают, что военнослужащие не имеют права управлять транспортным средством без водительского удостоверения даже во время военного положения или при исполнении служебных обязанностей.

Закон Украины О дорожном движении (статья 16) четко определяет, что каждый водитель должен иметь при себе водительское удостоверение соответствующей категории.

Военный статус или пребывание на службе не дает исключения из этого требования, — подчеркнули юристы БПД.

Юристы добавили, что военнослужащие могут управлять только теми видами транспорта, на управление которыми они имеют разрешение (то есть соответствующую категорию водительского удостоверения).

Даже если транспортное средство является служебным, у водителя все равно должно быть при себе водительское удостоверение и технический талон на транспортное средство.

Однако во время военного положения пользоваться водительским удостоверением можно, если оно просрочено. То есть, если военнослужащий не имеет возможности обновить удостоверение, он может использовать старое.

Ответственность за вождение без прав — что предусмотрено военным

Статья 126 КУоАП предусматривает административную ответственность водителям:

управление авто без водительского удостоверения — штраф 425 грн;

грн; управление авто лицом, не имеющим права вождения, или же за передачу руля такому человеку — штраф 3 400 грн;

грн; управление авто в нетрезвом состоянии — 17 тыс грн и лишение прав на 1 год, если нарушение будет совершено повторно в течение года — штраф 34 тыс грн и лишение прав сроком на 3 года;

и лишение прав на 1 год, если нарушение будет совершено повторно в течение года — штраф 34 тыс грн и лишение прав сроком на 3 года; управление транспортным средством при лишении права управления — 20 400 грн;

грн; повторное нарушение в течение года после конфискации прав — 40 800 грн.

Если водитель отказывается платить штраф в течение 15 дней — ответственность (штраф) удваивается.

