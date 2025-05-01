Соглашение по недрам гарантирует новые поставки вооружения, в частности ПВО — Подоляк

Соглашение с Соединенными Штатами по созданию инвестиционного фонда для восстановления Украины предусматривает новые поставки оружия без обязательств Украины по возврату стоимости предоставленной ранее военной помощи.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Соглашение по недрам гарантирует поставки систем ПВО

— Подписано историческое соглашение о совместном с США использовании украинских ресурсов в сфере добычи полезных ископаемых. Это стратегическое достижение подтверждает, что Украина буквально завоевала право говорить на равных со сверхдержавами. Никаких “долгов”. Соглашение не содержит никаких обязательств по компенсации стоимости предыдущей военной помощи США, — написал он в сети Х.

Как отметил Подоляк, документ признает стремление Украины к европейской интеграции. Соглашение предусматривает, что ресурсы, в частности нефть, газ, литий и другие полезные ископаемые, остаются под контролем Украины.

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По его словам, “жесткие требования предыдущих проектов соглашений были успешно отклонены”.

— Соглашение гарантирует новые поставки американского вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны — их стоимость будет зачислена в общий фонд, — отметил советник председателя ОП.

Он также отметил, что все доходы, полученные в результате инвестирования, будут оставаться в Украине и будут реинвестированы как минимум до 2034 года.

— Подытоживая, можно сказать, что главным результатом этого соглашения является то, что ведущее мировое государство стало соинвестором Украины. Москва проиграла: Попытка Путина предложить США долю в минеральных богатствах оккупированного Донбасса провалилась, — подчеркнул Подоляк.

Напомним, вчера в Вашингтоне первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент подписали соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления между США и Украиной.

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