Все факты по нападению на Стерненко будут представлены обществу — Зеленский
Все факты о нападении на украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко впоследствии представят обществу.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 1 мая 2025 года.
Зеленский о нападении на Стерненко
— Руководитель Службы безопасности Украины доложил о расследовании обстоятельств нападения на волонтера Сергея Стерненко, — заявил Зеленский.
По его словам, Служба безопасности Украины задержала нападавшую оперативно. Президент пообещал, что все факты относительно нападения на Стерненко будут представлены обществу.
Утром 1 мая стало известно, что на волонтера Сергея Стерненко совершено покушение. По информации СБУ, в активиста стреляли из огнестрельного оружия.
Как сообщается, Стерненко прооперировали после ранения. Утверждается, что пуля прошла навылет.
Факты ICTV сообщали, кто такой Сергей Стерненко, какая его биография, чем отличился волонтер и что известно о покушениях на активиста.