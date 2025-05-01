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Все факты по нападению на Стерненко будут представлены обществу — Зеленский

Володимир Зеленський і Сергій Стерненко
Фото: Факти ICTV

Все факты о нападении на украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко впоследствии представят обществу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 1 мая 2025 года.

Зеленский о нападении на Стерненко

— Руководитель Службы безопасности Украины доложил о расследовании обстоятельств нападения на волонтера Сергея Стерненко, — заявил Зеленский.

По его словам, Служба безопасности Украины задержала нападавшую оперативно. Президент пообещал, что все факты относительно нападения на Стерненко будут представлены обществу.

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Утром 1 мая стало известно, что на волонтера Сергея Стерненко совершено покушение. По информации СБУ, в активиста стреляли из огнестрельного оружия.

Как сообщается, Стерненко прооперировали после ранения. Утверждается, что пуля прошла навылет.

Факты ICTV сообщали, кто такой Сергей Стерненко, какая его биография, чем отличился волонтер и что известно о покушениях на активиста.

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Владимир Зеленский, Напад, напад на активістів, СБУ, Сергей Стерненко
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