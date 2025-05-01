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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Всі факти щодо нападу на Стерненка будуть представлені суспільству – Зеленський

Володимир Зеленський і Сергій Стерненко
Фото: Факти ICTV

Всі факти про напад на українського активіста та волонтера Сергія Стерненка згодом представлять суспільству.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 1 травня 2025 року.

Зеленський про напад на Стерненка

– Керівник Служби безпеки України доповів щодо розслідування обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка, – заявив Зеленський.

За його словами, Служба безпеки України затримала нападницю оперативно. Президент пообіцяв, що всі факти щодо нападу на Стерненка будуть представлені суспільству.

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Вранці 1 травня стало відомо, що на волонтера Сергія Стерненка скоєно замах. За інформацією СБУ, в активіста стріляли з вогнепальної зброї.

Як повідомляється, Стерненка прооперували після поранення. Стверджується, що куля пройшла навиліт.

Факти ICTV повідомляли, хто такий Сергій Стерненко, яка його біографія, чим відзначився волонтер та що відомо про замахи на активіста.

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Володимир Зеленський, Напад, напад на активістів, СБУ, Сергій Стерненко
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