Массированный обстрел Харькова: 20 ударов дронами за два часа, четверо пострадавших
20 ударов дронами зафиксировано во время двухчасового обстрела Харькова 6 мая.
Обновлено в 06:47.
Обстрел Харькова 6 мая: что известно
Обстрел Харькова начался ориентировочно в половине четвертого ночи 6 мая.
Взрывы в городе не утихали до половины шестого утра.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, за это время в городе было 20 ударов.
Прилеты зафиксированы на восьми локациях в четырех районах Харькова – Шевченковском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном.
В частности, после последнего удара вражеского беспилотника бушует пожар на одном из крупнейших рынков города.
Острую реакцию на стресс испытали 44-летний, 59-летний, 71-летний мужчины и 52-летняя женщина.
В Шевченковском районе от обломков БпЛА типа Shahed загорелась крыша и комната частного жилого дома на площади 100 кв. м.
В Холодногорском районе после падения одного дрона пылает автомобиль.
Второй беспилотник попал в землю. Поврежден жилой дом.
В Киевском районе горит ресторан.
В Индустриальном районе взрывной волной и обломками после падения дрона поврежден автомобиль. Произошло возгорание.
Последствия ударов сейчас ликвидируют оперативные службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 168-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов