Массированный обстрел Харькова: 20 ударов дронами за два часа, четверо пострадавших

20 ударов дронами зафиксировано во время двухчасового обстрела Харькова 6 мая.

Обновлено в 06:47.

Обстрел Харькова 6 мая: что известно

Обстрел Харькова начался ориентировочно в половине четвертого ночи 6 мая.

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Взрывы в городе не утихали до половины шестого утра.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, за это время в городе было 20 ударов.

Прилеты зафиксированы на восьми локациях в четырех районах Харькова – Шевченковском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном.

В частности, после последнего удара вражеского беспилотника бушует пожар на одном из крупнейших рынков города.

Острую реакцию на стресс испытали 44-летний, 59-летний, 71-летний мужчины и 52-летняя женщина.

В Шевченковском районе от обломков БпЛА типа Shahed загорелась крыша и комната частного жилого дома на площади 100 кв. м.

В Холодногорском районе после падения одного дрона пылает автомобиль.

Второй беспилотник попал в землю. Поврежден жилой дом.

В Киевском районе горит ресторан.

В Индустриальном районе взрывной волной и обломками после падения дрона поврежден автомобиль. Произошло возгорание.

Последствия ударов сейчас ликвидируют оперативные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 168-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

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