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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Нічна атака 6 травня: РФ запустила 136 дронів, бойова робота триває

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

У ніч проти 6 травня російські окупанти атакували Україну 136-ма ударними БПЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів з багатьох напрямків, зокрема з ТОТ.

Нічна атака на Україну: результати роботи ППО

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що починаючи з вечора понеділка російські війська запускали дрони із районів Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також з напрямку тимчасово окупованого Приморська Запорізької області.

Для відбиття атаки дронів залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи.

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На 10:30 військові підтвердили збиття 54 ударних дронів типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі України.

Ще 70 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

На цей момент літає ще один БПЛА, тому бойова робота триває.

На жаль, внаслідок нічної атаки ронами постраждали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.

Зокрема, уже вранці 6 травня лунали вибухи у Черкасах – місто було під атакою ворожих БПЛА.

У Харкові під час нічної атаки зафіксовано 20 ударів дронами, є наслідки   на восьми локаціях у Шевченківському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах міста. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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