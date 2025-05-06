Вони військові злочинці: МЗС закликає світ не брати участь у параді 9 травня в Москві

Міністерство закордонних справ України звернулося до всіх країн світу із закликом не надсилати своїх військових на парад 9 травня в Москві. Участь іноземних армій у цьому заході вважатимуть наругою над пам’яттю мільйонів українців, які боролися з нацизмом у Другій світовій війні.

День перемоги над нацизмом: Україна закликала світ не брати участі в параді у РФ

8 травня Україна разом із Європою та світом відзначатиме 80-ту річницю Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Міністерство наголосило, що Україна пам’ятає про Другу світову війну, яка зачепила майже кожну родину: фронт двічі пройшов через нашу землю, а загинуло п’ять млн цивільних і три млн військових.

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Сьогодні, через 80 років після перемоги над нацизмом, Росія веде війну проти України. Уже загинуло понад 600 українських дітей, тисячі поранено, щонайменше 20 тис. депортовано.

Крім того, щодня фіксуються воєнні злочини окупантів: удари по мирних кварталах, енергетиці, цивільній інфраструктурі, катування, зґвалтування, мародерства та вбивства.

– Російська армія вчинила і продовжує чинити в Україні звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. Саме ця армія маршируватиме 9 травня на Красній площі в Москві. Ці люди не є визволителями Європи, вони є окупантами і військовими злочинцями. Марширувати пліч-о-пліч із ними – це розділити відповідальність за кров убитих українських дітей, цивільних і військових, а не вшановувати перемогу над нацизмом. Росія запрошує іноземних військовослужбовців до участі в параді 9 травня для того, щоб відбілити свої воєнні злочини і виправдати агресію, – повідомили в МЗС.

Україна розцінюватиме участь іноземних військових у параді 9 травня неприпустимою образою пам’яті про перемогу над нацизмом і мільйонів українців, які боролися за свободу Європи.

– Закликаємо усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня. Особливо це стосується країн, які декларують нейтральність у ставленні до російської агресії проти України або послідовно займають нейтральну позицію в міжнародних відносинах, – закликали в міністерстві, додавши, що участь військових цих країн було б прямим порушенням нейтралітету та виглядало б як підтримка держави-агресора.

У МЗС наголосили, що у День пам’яті та перемоги над нацизмом потрібно гідно вшанувати жертв, але так, щоб це не було виправданням російської агресії та звірств проти українців.

Джерело : МЗС

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