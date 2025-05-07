Зеленский о ночной атаке: РФ запустила четыре баллистические ракеты и 142 дрона

Во время ночной атаки 7 мая РФ выпустила по Украине четыре баллистические ракеты и 142 дрона, половина из которых — Шахеды. Еще десятки беспилотников до сих пор находятся в небе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Реакция Зеленского на ночную атаку 7 мая 2025

— Дважды под ударами был Киев. Сначала баллистика, на утро — дроны. Сейчас все службы на местах, помогают людям. По состоянию на это время известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению, есть погибшие — женщина и ее сын. Мои соболезнования родным и близким, — подчеркнул глава государства.

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Он напомнил, что с вечера вторника было много ударов по Запорожью, Донецкой, Житомирской, Херсонской и Днепропетровской областях, а после удара баллистикой по Большой Чернеччине на Сумщине россияне начали применять еще и авиабомбы, когда там работали спасатели.

— Только ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии. Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира, — в очередной раз отметил Зеленский и поблагодарил партнеров за понимание и поддержку.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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