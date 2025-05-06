Взрывы в Запорожье: повреждены здания, трое раненых

Мощные взрывы в Запорожье прогремели в ночь с 6 на 7 мая. Российские войска обстреляли областной центр.

Взрывы в Запорожье ночью — какие последствия обстрела

В ночь на 7 мая российские оккупанты атаковали Запорожье. В городе работали украинские силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Обновлено в 23:30. Россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере 13 ударов. Есть повреждения в разных районах города. В результате вражеской атаки вспыхнули пожары.

Сейчас смотрят

Как сообщили в Запорожской ОВА, разрушен частный дом.

Трое людей получили ранения в результате атаки россиян на Запорожье. Предварительно, один человек находится под завалами разрушенного вражеским ударом дома. Поисково-спасательная операция продолжается.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.

В течение суток оккупанты нанесли 479 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области, по состоянию на утро 6 мая, сообщили в ОВА.

В частности, войска РФ совершили восемь авиационных ударов по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Малой Токмачке, Щербакам, Новодаровке, Степному и Каменскому.

Кроме этого, россияне атаковали другие населенные пункты Запорожской области беспилотниками различной модификации, артиллерией и РСЗО.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 168-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.