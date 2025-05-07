Зеленський про нічну атаку: РФ запустила чотири балістичні ракети і 142 дрони

Під час нічної атаки 7 травня РФ випустила по Україні чотири балістичні ракети та 142 дрони, половина з яких – Шахеди. Ще десятки безпілотників досі перебувають у небі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Реакція Зеленського на нічну атаку 7 травня 2025

– Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика, на ранок – дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі – жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким, – наголосив глава держави.

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Він нагадав, що з вечора вівторка було багато ударів по Запоріжжю, Донецькій, Житомирській, Херсонській та Дніпропетровській областях, а після удару балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, коли там працювали рятувальники.

– Тільки відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії. Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру, – вкотре зауважив Зеленський і подякував партнерам за розуміння та підтримку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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