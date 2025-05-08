Президент может подписать соглашение с США об ископаемых 9 мая — Арахамия

Президент Украины Владимир Зеленский может подписать соглашение с Соединенными Штатами Америки о недрах уже на следующий день после ратификации документа Верховной Радой.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия в эфире телемарафона Єдині новини.

Арахамия о подписании соглашения с США об ископаемых

— После ратификации, надеюсь, что уже завтра, быстро будет подписано президентом Украины. Мы переходим ко второму этапу, где правительственные переговорщики должны завершить процесс согласования и подписания двух других технических соглашений о создании совместного учреждения, — отметил Арахамия.

По его словам, три человека с украинской стороны и три человека из США будут решать вопрос об инвестиционных проектах, которые будут рассматривать и финансировать Инвестиционный фонд восстановления.

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По предварительным оценкам, работа над техническими соглашениями может занять около месяца, сказал Арахамия.

Он выразил надежду, что Инвестиционный фонд восстановления будет сформирован до осени и впоследствии начнет работать.

В то же время Арахамия обратил внимание, что американская сторона не будет ратифицировать соглашение по полезным ископаемым, ведь этого не требует действующее законодательство США.

По его словам, это важно для Украины, учитывая, что в соглашении о недрах есть вопросы по налогам и сборам. В частности, часть рентных платежей направляется в общий фонд — на управление и экономическое развитие.

Это требует исключительно решения Верховной Рады, поэтому украинская сторона инициировала ратифицировать этот документ, рассказал Давид Арахамия.

В четверг, 8 мая, Верховная Рада приняла закон о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Инвестиционного фонда восстановления (соглашение о полезных ископаемых).

В ближайшее время на рассмотрение правительства должны поступить еще как минимум два соглашения, которые будут регулировать процесс запуска этого фонда.

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