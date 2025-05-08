Президент може підписати угоду зі США про копалини 9 травня – Арахамія

Президент України Володимир Зеленський може підписати угоду зі Сполученими Штатами Америки про надра вже наступного дня після ратифікації документа Верховною Радою.

Про це заявив глава фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія в ефірі телемарафону Єдині новини.

Арахамія про підписання угоди зі США про копалини

– Після ратифікації, сподіваюся, що вже завтра, швидко буде підписано президентом України. Ми переходимо до другого етапу, де урядові перемовники мають завершити процес узгодження та підписання двох інших технічних угод щодо створення спільної установи, – зазначив Арахамія.

За його словами, три людини з українського боку та три людини зі США розв’язуватимуть питання щодо інвестиційних проєктів, які розглядатимуть та фінансуватимуть Інвестиційний фонд відбудови.

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За попередніми оцінками, робота над технічними угодами може зайняти близько місяця, сказав Арахамія.

Він висловив сподівання, що Інвестиційний фонд відбудови буде сформований до осені та згодом почне працювати.

Водночас Арахамія звернув увагу, що американська сторона не ратифікуватиме угоду щодо корисних копалин, адже цього не потребує чинне законодавство США.

За його словами, це важливо для України, враховуючи, що в угоді про надра є питання щодо податків та зборів. Зокрема, частина рентних платежів прямує до спільного фонду – на управління та економічний розвиток.

Це потребує виключно рішення Верховної Ради, тому українська сторона ініціювала ратифікувати цей документ, розповів Давид Арахамія.

У четвер, 8 травня, Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Інвестиційного фонду відбудови (угода про корисні копалини).

Найближчим часом на розгляд уряду мають надійти ще щонайменше дві угоди, які регулюватимуть процес запуску цього фонду.

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