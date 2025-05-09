В ответ на действия Будапешта: Украина высылает двух венгерских дипломатов

Украина решила выслать из страны двух венгерских дипломатов. Они должны покинуть территорию Украины в течение 48 часов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X (ранее Twitter).

Высылка венгерских дипломатов из Украины

Сибига сообщил, что министерство уже вызвало посла Венгрии и официально передало ему ноту о необходимости покинуть страну в течение двух суток.

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— Только что мы пригласили посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту. Мы действуем в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов, — отметил глава МИД Украины.

Напомним, 9 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна решила выслать двух украинских дипломатов из-за якобы “шпионажа”. Это произошло после разоблачения агентов венгерской военной разведки в Украине.

Сийярто также пожаловался на растущую антивенгерскую пропаганду и обвинил Украину в “клеветнической кампании”, связанной с отказом поставлять оружие и поддержкой мира.

При этом он не упомянул о спецоперации СБУ на Закарпатье, во время которой разоблачили шпионскую сеть венгерской разведки. Сийярто заявил, что Будапешт больше не будет терпеть “клеветническую кампанию против венгров”.

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