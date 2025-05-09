У відповідь на дії Будапешта: Україна висилає двох угорських дипломатів

Україна вирішила вислати з країни двох угорських дипломатів. Вони мають залишити територію України протягом 48 годин.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X (раніше Twitter).

Висилання угорських дипломатів з України

Сибіга повідомив, що міністерство вже викликало посла Угорщини та офіційно передало йому ноту про необхідність залишити країну протягом двох діб.

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– Щойно ми запросили посла Угорщини до МЗС України та вручили йому відповідну ноту. Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів, – зазначив глава МЗС України.

Нагадаємо, 9 травня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна вирішила вислати двох українських дипломатів через нібито “шпигунство”. Це сталося після викриття агентів угорської воєнної розвідки в Україні.

Сійярто також поскаржився на антиугорську пропаганду, рівень якої зростає, та звинуватив Україну в “наклепницькій кампанії”, пов’язаній із відмовою постачати зброю та підтримкою миру.

При цьому він не згадав про спецоперацію СБУ на Закарпатті, під час якої викрили шпигунську мережу угорської розвідки. Натомість Сійярто заявив, що Будапешт більше не терпітиме “наклепницьку кампанію проти угорців”.

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