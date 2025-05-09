Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Зеленський – гостям на параді у РФ 9 травня: Ми не даватимемо вам жодних гарантій
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
Пояснюємо
Біль та трагедія українського народу: як відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом
Статті
Головна роль на полі бою: як змінилась українська піхота та чого потребує для більшої ефективності
Кремль витрачає $100 млрд, щоб не залишитися на параді наодинці – ЦПД
Вікторія Васьковська, редакторка сайту

У відповідь на дії Будапешта: Україна висилає двох угорських дипломатів

Андрій Сибіга
Фото: УНІАН

Україна вирішила вислати з країни двох угорських дипломатів. Вони мають залишити територію України протягом 48 годин.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X (раніше Twitter).

Висилання угорських дипломатів з України

Сибіга повідомив, що міністерство вже викликало посла Угорщини та офіційно передало йому ноту про необхідність залишити країну протягом двох діб.

Зараз дивляться

– Щойно ми запросили посла Угорщини до МЗС України та вручили йому відповідну ноту. Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів, – зазначив глава МЗС України.

Нагадаємо, 9 травня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна вирішила вислати двох українських дипломатів через нібито “шпигунство”. Це сталося після викриття агентів угорської воєнної розвідки в Україні.

Сійярто також поскаржився на антиугорську пропаганду, рівень якої зростає, та звинуватив Україну в “наклепницькій кампанії”, пов’язаній із відмовою постачати зброю та підтримкою миру.

При цьому він не згадав про спецоперацію СБУ на Закарпатті, під час якої викрили шпигунську мережу угорської розвідки. Натомість Сійярто заявив, що Будапешт більше не терпітиме “наклепницьку кампанію проти угорців”.

Читайте також
Уперше в історії України: СБУ викрила Угорщину у шпигунстві на Закарпатті
СБУ

Дипломати, МЗС України, Угорщина, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь