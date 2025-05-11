Венгрия перенесла переговоры с Украиной по нацменьшинствам

Венгерская сторона отсрочила запланированные на 12 мая переговоры с Украиной по нацменьшинствам.

Переговоры Венгрии и Украины относительно нацменьшинств: что известно

Переговоры Венгрии и Украины о нацменьшинствах должны были состояться 12 мая в Ужгороде.

Для запланированных консультаций туда уже прибыла украинская делегация.

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Однако 11 мая в Министерстве юстиции Украины отметили: венгерская сторона перенесла встречу, которая должна была стать началом регулярных переговоров.

Отметим, что ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп по рассмотрению 11 рекомендаций Венгрии.

Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая.

Напомним, что еще летом 2024 года Венгрия выдвинула Украине 11 требований по защите венгерских национальных меньшинств как условие разблокирования вступления Украины в Евросоюз.

К слову, 9 мая Служба безопасности впервые в истории разоблачила деятельность агентурной сети военной разведки Венгрии в Украине.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал задержание агентов “антивенгерской пропагандой”, а также объявил о решении выслать двух украинских дипломатов за якобы “шпионаж”.

На следующий день в центре Будапешта был задержан бывший украинский дипломат.

В Министерстве иностранных дел посоветовали венгерским властям положить конец нелепой антиукраинской истерии.

Источник: Министерство юстиции Украины

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