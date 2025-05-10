В Венгрии задержали украинского экс-дипломата: в МИД советуют “положить конец бессмысленной антиукраинской истерии”

В центре Будапешта задержали бывшего украинского дипломата. В Министерстве иностранных дел ответили, что венгерским властям давно следует положить конец бессмысленной антиукраинской истерии.

Задержание бывшего украинского дипломата

Бывшего украинского дипломата задержали в центре Будапешта вечером 9 мая, сообщает издание Telex.

По информации журналистов, его жена является совладелицей украинского ресторана в столице Венгрии.

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На Facebook-аккаунте венгерского правительства отмечают, что национальное управление иммиграции выдало украинцу запрет на въезд и проживание из-за якобы шпионской деятельности.

По информации правительства Венгрии, мужчину депортировали в ту же ночь. Украинца обвинили в том, что он якобы выполнял работу под дипломатическим прикрытием, но его официальный статус сейчас приостановлен.

В издании утверждают, что видеозапись, на которой видно, как мужчину приковали наручниками и поставили на колени, стала новым ударом по венгерско-украинским отношениям и обострением шпионской войны между двумя странами.

Журналист Виталий Глагола сообщил, что задержанный в Будапеште — это бывший первый секретарь посольства Украины в Венгрии Сергей Александров. По словам журналистов, мужчина не является действующим дипломатом, а находится в Венгрии как гражданский.

Он рассказал, что украинец является владельцем двух ресторанов в Будапеште.

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на жесткое задержание и депортацию украинца из Венгрии.

— Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно следует положить конец бессмысленной антиукраинской истерии, — ответил представитель МИД.

С чем может быть связано задержание бывшего дипломата

Задержание бывшего дипломата может быть связано с разоблачением Службы безопасности Украины агентурной сети военной разведки Венгрии, сообщают местные журналисты.

Недавно СБУ заявила о первом в истории Украины разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии в Закарпатской области.

По информации СБУ, задержаны два агента Венгрии, которые собирали информацию о военной защищенности Закарпатья, узнавали больше о системе ПВО, а также настроения жителей на потенциальный захват региона венгерскими войсками.

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