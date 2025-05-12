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Валентина Летяк, редактор ленты

Карта боевых действий на 12 мая 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений.

Такие данные 12 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 12 мая 2025

Карта бойових дій на 12 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Карта бойових дій на 12 травня 2025
Карта бойових дій на 12 травня 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 174-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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