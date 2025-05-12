Переговори 15 травня у Стамбулі: чи з’явиться Путін і чого чекати Україні

Оголошення про можливу зустріч у Стамбулі між українською та російською сторонами викликало широкий резонанс.

Президент України Володимир Зеленський погодився на такий формат за умови особистої присутності Володимира Путіна.

Чи відбудеться зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Стамбулі і якими можуть бути результати переговорів 15 травня в Туреччині – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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Переговори у Стамбулі: поступка чи стратегічна ініціатива

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що той факт, що український президент Володимир Зеленський погодився на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна відновити прямі переговори, це продуманий крок з боку українського лідера.

– Мені здається це спроба перехопити ініціативу, виставити Путіна не в дуже зручному становищі і показати, що Україна таких перемовин не боїться. У нас такий постійний дипломатичний пінг-понг відбувається. Путін пропонує зустріч, Зеленський каже: “Без проблем, але особисто з Путіним”, прекрасно знаючи, що Путін на неї не прийде, – сказав він.

Рейтерович також наголошує, що ця гра на випередження має не лише внутрішньополітичне, а й зовнішнє значення.

– Тому в цьому сенсі це перехоплення інформаційної ініціативи і знову ж таки боротьба за увагу Трампа. Мені здається, що станом на сьогодні виграє Україна. Саме в цьому контексті, – додав він.

Мирна ініціатива Путіна — маніпуляція чи намір

На думку експерта, заяви Путіна щодо можливих переговорів — не більше ніж тактичний маневр.

– Ні-ні, це жодним чином не є реалістичним сценарієм. Це такий хід від Путіна:

по-перше, перехопити ініціативу;

перехопити ініціативу; по-друге, привернути увагу, показати, що Росія не проти миру, але вона хоче цього з певними нюансами;

привернути увагу, показати, що Росія не проти миру, але вона хоче цього з певними нюансами; по-третє, це теж з боку Росії сигнал Трампу, що ми не виходимо з перемовин, ми готові зустрічатися, але ми хочемо це робити виключно у двосторонньому форматі, – зауважив експерт.

Рейтерович пояснив, чому саме такий формат вигідний Кремлю.

– Для Путіна двосторонній формат насправді дуже важливий, тому що він вважає, що він таким чином зможе дотиснути Україну без європейців і американців. Ну а європейці-американці махнуть рукою і скажуть Україні, якщо ви з Путіним говорите, то які питання до нас — робіть те, що вважаєте за потрібне, нас не чіпайте, – сказав він.

Переговори 15 травня: хто виграє від зустрічі без результату

Навіть без конкретних домовленостей, сама подія може мати значення.

За словами політолога, результатом може бути сам факт проведення зустрічі між Україною та Росією.

Але звісно, якщо Путін не приїде, то там і не буде Зеленського, зауважив експерт.

– Там будуть якісь інші делегації, наприклад від України. Але Україна може і тоді відмовитися від будь-якої зустрічі, але прилетіти в Стамбул і сказати, що Росія несерйозно просто ставиться…Так що в цьому контексті, я думаю, що результатом може бути розуміння для іншого світу, що саме Росія не хоче миру, – додав він.

Переговори як ширма для війни

Рейтерович чітко окреслює, що можливість переговорів з боку Росії — це не більше ніж прикриття для затягування війни.

– Це не ризик, це реальність. Для них це саме ширма для затягування війни. Завдання України — довести, що саме Росія цим займається і зробити це максимально ефективно, щоб це було зрозуміло всім іншим країнам, які за цим процесом спостерігають, – каже політолог.

Вплив на західну підтримку

За словами експерта, можлива зустріч, навіть символічна, здатна змінити підтримку Заходу, особливо з боку США.

– Вона, безумовно, вплине. Але я думаю, що вона повинна вплинути в позитиві. Україна погоджується. Україна демонструє, що ми готові про це говорити… Після такої зустрічі, мені здається, у Трампа взагалі не може бути жодних сумнівів в тому, хто така Росія і хто насправді затягує завершення війни. Це явно не Україна, – додав Рейтерович.

Переговори Путіна і Зеленського: роль Трампа

Політолог наголошує, що в центрі всієї геополітичної гри — саме реакція чинного президента США.

– Роль ключова. Тому що, за великим рахунком, ідея Росії і заклик Росії спрямований на Трампа. Європейці дивляться на Трампа, після його реакції вони ухвалюватимуть рішення… І реакція Зеленського, він же сказав, що це з Трампом погоджено. Тобто це історія, яка значною мірою спрямована саме на президента США, – сказав він.

Чи приїде Путін на переговори в Туреччині 15 травня

Скептицизм щодо участі Путіна у можливій зустрічі звучить у багатьох експертних оцінках. Рейтерович не виключає найочевиднішого сценарію.

– Я думаю, що Путін не приїде і, відповідно, все тоді залежатиме від того, чи погодиться Україна на якийсь інший формат цих перемовин…Якщо Україна не погодиться й отримає відповідну підтримку з боку наших партнерів, то тоді продовжиться те, що є зараз, – підсумував політолог.

Нагадаємо, президент Зеленський назвав заяви Путіна щодо переговорів хорошим знаком.

Він зазначив, що Україна чекає, що з 12 травня буде повне та тривале припинення вогню, а також на президента РФ Володимира Путіна у четвер, 15 травня, у Туреччині.

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