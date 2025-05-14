Начало НМТ-2025: этапы тестирования и основные нюансы

14 мая началось национальное мультипредметное тестирование (НМТ), которое продлится до 25 июня. Все зарегистрированные участники получили приглашение на тестирование. Именно этот документ является обязательным для допуска участника в центр тестирования. Его надо распечатать или предъявить в электронном виде на входе.

Допуск прекращается за 5 минут до начала НМТ. Если участник опоздал, то, к сожалению, сдавать НМТ в этом году он не сможет.

Факты ICTV рассказывают об основных этапах НМТ-2025 и на что стоит обратить внимание абитуриентам.

Сейчас смотрят

НМТ-2025: этапы тестирования

В рамках вступительной кампании 2025 года организовано проведение национального мультипредметного теста (НМТ). Как и в предыдущие годы, он будет проходить в специально оборудованных центрах в компьютерном формате.

Всего предусмотрено две сессии тестирования — основная и дополнительная:

14 мая — 25 июня — основная сессия;

14 — 25 июля — дополнительная сессия.

Результаты тестирования объявляются в личном кабинете и будут доступны до 4 июля, а в случае участия в дополнительной сессии — до 30 июля.

Какие обязательные предметы и дополнительные дисциплины надо сдавать

В 2025 году абитуриенты будут проходить НМТ по четырем дисциплинам. Три из них являются обязательными, а четвертый предмет участники будут выбирать самостоятельно.

В первый день НМТ-2025 участники сдают обязательные учебные предметы, в частности, украинский язык, математику и историю Украины. Тестирование длится 240 минут и состоит из двух этапов.

На первом этапе (120 минут) участники НМТ выполняют задания по украинскому языку и математике. Затем будет перерыв 20 минут. После него необходимо выполнить задания по истории Украины и одному предмету на выбор. Это может быть украинская литература, один из иностранных языков (английский, немецкий, французский или испанский), биология, география, химия или физика.

Стоит отметить, что каждый участник может пройти НМТ только один раз. Пересдать тест во время дополнительной сессии невозможно.

Для конкурсного отбора будут использоваться результаты выполнения каждого блока переведены по рейтинговой шкале 100-200 баллов.

НМТ-2025: нюансы проведения

Те участники, которые не подали заявки на НМТ во время основного этапа регистрации или не смогли принять участие в тестировании по уважительным причинам, смогут зарегистрироваться в дополнительный период, то есть с 14 по 25 июля.

Регистрация на дополнительный период длилась с 9 по 14 мая. Изменить регистрационные данные можно до 19 мая. Приглашение стоит ожидать с 11 июля.

Вместо результатов НМТ-2025 года можно использовать результаты НМТ 2022, 2023 или 2024 года.

Источник: УЦОЯО

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.