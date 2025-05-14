3 апреля был последний день регистрации на основную сессию НМТ 2025 года. Что делать, если ее пропустили?

Когда будет дополнительная сессия по мультипредметному тесту ВНО в 2025 году и кто может зарегистрироваться — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда будет дополнительная сессия НМТ в 2025 году

Участники, которые не успели зарегистрироваться на НМТ во время основной сессии, могут зарегистрироваться во время дополнительного периода.

НМТ-2025 дополнительная сессия — основные даты:

  • Регистрация на дополнительный период УМТ в 2025 году продлится с 9 по 14 мая.
  • Изменение регистрационных данных возможно с 9 по 19 мая.
  • Получить приглашение можно с 11 июля.
  • Проведение дополнительной сессии будет с 14 по 25 июля.
  • Объявление результатов состоится до 30 июля.

Кто сдает дополнительную сессию НМТ в 2025 году

Кроме основной сессии, для абитуриентов предусмотрена дополнительная сессия НМТ в 2025 году, которая предоставляет возможность сдать тестирование тем, кто не смог сделать это во время основной сессии по уважительным причинам.

Участие в дополнительной сессии могут принять лица, которые:

  • Участвовали в международных или всеукраинских мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, турнирах, включенных в официальные мероприятия Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики, Министерства молодежи и спорта Украины.
  • Сдавали государственный экзамен или выпускные экзамены в зарубежных учебных заведениях.
  • Находились в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах по решению судов.
  • Во время основного периода тестирования получили отказ в регистрации.

Если абитуриент должен был участвовать в основной сессии, но не по уважительным причинам не смог этого сделать, тогда, чтобы принять участие в дополнительной сессии НМТ-2025 необходимо подать документы в течение трех рабочих дней после даты проведения основной сессии.

К уважительным причинам относятся:

  • воздушная тревога;
  • стихийное бедствие;
  • болезнь и другие медицинские обстоятельства;
  • смерть близкого родственника (не позднее чем за 7 дней до тестирования);
  • угроза здоровью или жизни во время тестирования;
  • отсутствие электроэнергии или интернет-соединения во время тестирования;
  • похищение документов, необходимых для идентификации личности или допуска к тестированию (не позднее чем за 5 дней до тестирования).

Дополнительная сессия НМТ-2025: как зарегистрироваться

Для регистрации на дополнительную сессию НМТ необходимо:

  • Войти или создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
  • Заполнить регистрационную форму, указав необходимые данные и выбрав населенный пункт для прохождения УМТ.
  • Загрузить скан-копии подтверждающих документов, обосновывающих причину невозможности участия в основной сессии.
  • Отправить информацию на обработку в региональный центр оценивания качества образования.

Региональный центр рассматривает представленные документы в течение десяти рабочих дней и информирует о решении через персональный кабинет участника.

Таким образом, дополнительная сессия мультипредметного теста ВНО предоставляет возможность абитуриентам, которые по объективным причинам не смогли принять участие в основной сессии, реализовать свое право на сдачу НМТ-2025 и поступление в учреждения высшего образования.

