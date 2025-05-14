Початок НМТ-2025: етапи тестування та основні нюанси

14 травня розпочалося національне мультипредметне тестування (НМТ), яке триватиме до 25 червня. Всі зареєстровані учасники отримали запрошення на тестування. Саме цей документ є обов’язковим для допуску учасника до центру тестування. Його треба роздрукувати або пред’явити в електронному вигляді на вході.

Допуск припиняється за 5 хвилин до початку НМТ. Якщо учасник запізнився, то, на жаль, здавати НМТ цього року він не зможе.

Факти ICTV розказують про основні етапи НМТ-2025 та на що варто звернути увагу вступникам.

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НМТ-2025: етапи тестування

У рамках вступної кампанії 2025 року організовано проведення національного мультипредметного тесту (НМТ). Як і в попередні роки, він проходитиме у спеціально облаштованих центрах у комп’ютерному форматі.

Загалом передбачено дві сесії тестування — основна та додаткова:

14 травня — 25 червня — основна сесія;

14 — 25 липня — додаткова сесія.

Результати тестування оголошуються в особистому кабінеті та будуть доступні до 4 липня, а у разі участі у додатковій сесії — до 30 липня.

Які обов’язкові предмети та додаткові дисципліни треба здавати

У 2025 році абітурієнти проходитимуть НМТ з чотирьох дисциплін. Три з них є обов’язковими, а четвертий предмет учасники обиратимуть самостійно.

В перший день НМТ-2025 учасники складають обов’язкові навчальні предмети, зокрема, українська мову, математику та історію України. Тестування триває 240 хвилин і складається з двох етапів.

На першому етапі (120 хвилин) учасники НМТ виконують завдання з української мови та математики. Потім буде перерва 20 хвилин. Після неї необхідно виконати завдання з історії України та одного предмета на вибір. Це може бути українська література, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька чи іспанська), біологія, географія, хімія або фізика.

Варто зазначити, що кожен учасник може пройти НМТ лише один раз. Перескласти тест під час додаткової сесії неможливо.

Для конкурсного відбору використовуватимуться результати виконання кожного блоку переведені за рейтинговою шкалою 100–200 балів.

НМТ-2025: нюанси проведення

Ті учасники, які не подали заявки на НМТ під час основного етапу реєстрації або не змогли взяти участь у тестуванні з поважних причин, матимуть можливість зареєструватися у додатковий період, тобто з 14 по 25 липня.

Реєстрація на додатковий період тривала з 9 до 14 травня. Змінити реєстраційні дані можна до 19 травня. Запрошення варто очікувати з 11 липня.

Замість результатів НМТ 2025 року можна використовувати результати НМТ 2022, 2023 або 2024 року.

Джерело: УЦОЯО

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