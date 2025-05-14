Зеленський може зустрітися з Папою Левом XIV у неділю: від чого це залежатиме

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати інавгураційну месу новообраного Папи Римського Лева XIV у Ватикані в неділю, 18 травня. Зустріч залежатиме розвитку дипломатичних відносин із Росією.

Про це пише французьке видання Le Parisien.

Зустріч Зеленського із новим Папою Римським

Так, голова Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що Володимир Зеленський буде готовий провести переговори з будь-якими іншими світовими лідерами в кулуарах інавгурації нового понтифіка.

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Сам Папа Лев XIV сказав Зеленському в телефонній розмові, що готовий сприяти таким зустрічам і пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти досягти справедливого і тривалого миру в Україні.

Інавгурація нового Папи Римського відбудеться під час меси на площі Святого Петра в неділю. Очікується, що на ній буде присутня низка світових лідерів.

– Він (Зеленський, – Ред.) планує приїхати, але ви знаєте, що до (неділі) у нас є ще кілька дуже важливих зустрічей (можливі мирні переговори в Туреччині 15 травня, – Ред.). Звичайно, під час війни важко бути впевненим, але я знаю, що він (Зеленський, – Ред.) буде радий бути в Римі в цей день, – сказав Єрмак.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися в базиліці Святого Петра під час похорону Папи Франциска 26 квітня. Тобі президенти обговорили системи протиповітряної оборони для України та санкції проти Росії.

Андрій Єрмак наголосив, що базиліка Святого Петра – чудове місце для подібних зустрічей.

Сполучені Штати ще не повідомили, хто представлятиме адміністрацію Трампа в неділю.

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