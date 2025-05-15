Реестр убытков начал принимать заявления об уничтоженной нежилой недвижимости

Международный реестр убытков, вызванных агрессией Российской Федерации против Украины, расширил перечень категорий для подачи заявлений. Отныне пострадавшие могут обратиться за компенсацией за разрушенное или поврежденное нежилое недвижимое имущество.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

В Реестре убытков новая категория — для заявлений на нежилое разрушенное имущество

Подать заявление могут владельцы нежилых объектов, которые были уничтожены или получили повреждения после 24 февраля 2022 года.

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Это касается, в частности, офисов, магазинов, складских помещений, производственных зданий и других нежилых объектов.

— Каждое поданное заявление — это не просто бюрократическое действие, а вклад в восстановление справедливости и четкий сигнал: ни одна потеря, вызванная российской агрессией, не будет оставлена без ответа, — подчеркнула заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.

В зависимости от обстоятельств, владелец получит полную компенсацию стоимости имущества в случае его уничтожения, или возмещение расходов на ремонт, если имущество было только повреждено.

Подача заявления возможна через портал или приложение Дія.

На сегодня в Реестре уже доступно десять категорий. Кроме компенсации за нежилую недвижимость, в списке предусмотрены:

повреждение или уничтожение жилья;

гибель близких родственников;

внутреннее перемещение в результате войны;

нанесение тяжких телесных повреждений;

сексуальное насилие;

пытки;

бесчеловечное или унижающее достоинство обращение;

незаконное удержание;

принудительный труд или служба.

Всего Международный реестр убытков будет охватывать 43 категории, предусматривающие компенсации как материальных, так и моральных потерь.

Реестр убытков — первый этап в процессе создания международного компенсационного механизма. Следующим шагом станет создание специальной Комиссии, которая будет рассматривать заявления и определять размеры компенсаций.

После этого планируется запуск Компенсационного фонда, из которого будут осуществляться выплаты пострадавшим.

Сейчас зарегистрировано около 30 тыс. заявлений в Реестр убытков.

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