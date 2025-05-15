Реєстр збитків почав приймати заяви про знищену нежитлову нерухомість

Міжнародний реєстр збитків, спричинених агресією Російської Федерації проти України, розширив перелік категорій для подання заяв. Відтепер постраждалі можуть звернутися за компенсацією за зруйноване чи пошкоджене нежитлове нерухоме майно.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

У Реєстрі збитків нова категорія – для заяв на нежитлове зруйноване майно

Подати заяву можуть власники нежитлових об’єктів, які були знищені або зазнали пошкоджень після 24 лютого 2022 року.

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Це стосується, зокрема, офісів, магазинів, складських приміщень, виробничих будівель та інших нежитлових об’єктів.

Кожна подана заява – це не просто бюрократична дія, а внесок у відновлення справедливості та чіткий сигнал: жодна втрата, спричинена російською агресією, не буде залишена без відповіді, – наголосила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

Залежно від обставин, власник отримає повну компенсацію вартості майна у випадку його знищення, або відшкодування витрат на ремонт, якщо майно було лише пошкоджене.

Подання заяви можливе через портал або застосунок Дія.

На сьогодні в Реєстрі вже доступно десять категорій. Окрім компенсації за нежитлову нерухомість, у списку передбачені:

пошкодження чи знищення житла;

загибель близьких родичів;

внутрішнє переміщення внаслідок війни;

завдання тяжких тілесних ушкоджень;

сексуальне насильство;

тортури;

нелюдське або принижуюче гідність поводження;

незаконне утримання;

примусова праця або служба.

Усього Міжнародний реєстр збитків охоплюватиме 43 категорії, що передбачають компенсації як матеріальних, так і моральних втрат.

Реєстр збитків – перший етап у процесі створення міжнародного компенсаційного механізму. Наступним кроком стане створення спеціальної Комісії, яка розглядатиме заяви та визначатиме розміри компенсацій.

Після цього планується запуск Компенсаційного фонду, з якого здійснюватимуться виплати постраждалим.

Зараз зареєстровано близько 30 тис. заяв до Реєстру збитків.

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