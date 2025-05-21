Хто такий Андрій Портнов: чому його називають архітектором судової системи

21 травня 2025 року в Мадриді був застрелений Андрій Портнов — колишній народний депутат і ексзаступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича.

Хто такий Андрій Портнов, яку роль відігравав у часи Януковича та чому його ім’я знову опинилося в заголовках — читайте в ексклюзивному інтерв’ю з першим віцепрезидентом Торгово-промислової палати України Михайлом Непраном.

Хто такий Андрій Портнов

Михайло Непран знайомий з Андрієм Портновим з 2000-х. Вони разом працювали у Державній комісії з цінних паперів.

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– Портнов був членом комісії, а я — керівником апарату. Це був період бурхливих змін: активна фаза перерозподілу власності, приватизаційні скандали, резонансні справи на кшталт Криворіжсталі, Динамо Київ, облгазів та обленерго, — згадує Михайло Непран.

За його словами, Портнов тоді вже зарекомендував себе як “розумний, прагматичний, інколи навіть цинічний” юрист.

– Треба віддати належне — він був розумний і успішний адвокат. Активно думаючий і творчий юрист. Як казав мій колега про Лазаренка: його недоліки — це продовження його чеснот. Так і Портнов: за своєї цинічності — системний і ефективний, — підкреслює Непран.

Андрій Портнов: що зробив для України

Одним із найвизначніших результатів його кар’єри стало ухвалення Кримінального процесуального кодексу, чинного й досі.

– Завдяки йому цей кодекс у часи Януковича і був ухвалений. Він зібрав групу фахівців, керував роботою. І по суті ми досі живемо за цим документом, — зазначає Непран.

Ще однією реформою, яку просував Портнов, була декриміналізація контрабанди — тема, що викликає багато суперечок.

– Його логіка була проста: навіщо саджати контрабандиста у в’язницю, якщо він і звідти буде керувати? Краще — штраф. Так держава принаймні щось отримає, — пояснює Непран його позицію.

На своїй посаді першого заступника голови Адміністрації президента в період Януковича Портнов мав значний вплив на судову та правоохоронну системи.

– Він впливав на призначення суддів. А якщо впливаєш на призначення — автоматично впливаєш на ухвалення рішень. Його недарма називали архітектором судової системи часів Януковича, — каже Непран.

Однак Портнов залишався фігурою політично гнучкою: у різні часи його пов’язували з різними силами — від Блоку Юлії Тимошенко до команди Коломойського.