Хто такий Андрій Портнов: чому його називають архітектором судової системи
21 травня 2025 року в Мадриді був застрелений Андрій Портнов — колишній народний депутат і ексзаступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича.
Хто такий Андрій Портнов, яку роль відігравав у часи Януковича та чому його ім’я знову опинилося в заголовках — читайте в ексклюзивному інтерв’ю з першим віцепрезидентом Торгово-промислової палати України Михайлом Непраном.
Хто такий Андрій Портнов
Михайло Непран знайомий з Андрієм Портновим з 2000-х. Вони разом працювали у Державній комісії з цінних паперів.
– Портнов був членом комісії, а я — керівником апарату. Це був період бурхливих змін: активна фаза перерозподілу власності, приватизаційні скандали, резонансні справи на кшталт Криворіжсталі, Динамо Київ, облгазів та обленерго, — згадує Михайло Непран.
За його словами, Портнов тоді вже зарекомендував себе як “розумний, прагматичний, інколи навіть цинічний” юрист.
– Треба віддати належне — він був розумний і успішний адвокат. Активно думаючий і творчий юрист. Як казав мій колега про Лазаренка: його недоліки — це продовження його чеснот. Так і Портнов: за своєї цинічності — системний і ефективний, — підкреслює Непран.
Андрій Портнов: що зробив для України
Одним із найвизначніших результатів його кар’єри стало ухвалення Кримінального процесуального кодексу, чинного й досі.
– Завдяки йому цей кодекс у часи Януковича і був ухвалений. Він зібрав групу фахівців, керував роботою. І по суті ми досі живемо за цим документом, — зазначає Непран.
Ще однією реформою, яку просував Портнов, була декриміналізація контрабанди — тема, що викликає багато суперечок.
– Його логіка була проста: навіщо саджати контрабандиста у в’язницю, якщо він і звідти буде керувати? Краще — штраф. Так держава принаймні щось отримає, — пояснює Непран його позицію.
На своїй посаді першого заступника голови Адміністрації президента в період Януковича Портнов мав значний вплив на судову та правоохоронну системи.
– Він впливав на призначення суддів. А якщо впливаєш на призначення — автоматично впливаєш на ухвалення рішень. Його недарма називали архітектором судової системи часів Януковича, — каже Непран.
Однак Портнов залишався фігурою політично гнучкою: у різні часи його пов’язували з різними силами — від Блоку Юлії Тимошенко до команди Коломойського.
– Злі язики казали, що він потрапив у список партії Юлії Тимошенко за квотою Коломойського, де юридично обслуговував команду. Під час виборів його телефон дзвонив цілодобово — з усіх регіонів дзвонили, консультувалися, — згадує Непран.
Портнова також запам’ятали за специфічне почуття гумору, яке проявлялося і в юридичному тролінгу.
– Він міг винести ухвалу суду, якою одного з політиків визнавав святим — “далеко святим”. Або когось оголосити неповноцінним у психічному сенсі. Це було смішно і лоскотно, — розповідає Непран.
Як Портнов пов’язаний із Януковичем
За словами Непрана, в команді Януковича Портнов був радше професіоналом, а не другом президента.
– З Януковичем у нього, думаю, не було дружби. Дружити з таким керівником, як Янукович, — марно. Його запросили в команду саме як професіонала. Він був незалежним і самостійним, – згадує він.
Портнов і його кримінальні справи
Після Революції Гідності Портнов залишив Україну, але згодом виграв суди в ЄС та добився зняття санкцій.
– Я знаю, що він подав до Європейського суду і виграв. З нього були зняті санкції — юридично він довів свою правоту, — згадує Непран.
Особисте життя Портнова було поза публічною увагою. За словами Непрана, у нього є дружина, з якою вони зустрічались на заходах, але про дітей йому нічого невідомо.
Після 2022 року Портнов фактично зник з публічного поля. Михайло Непран підтверджує, що не бачив його після початку повномасштабної війни.
– До війни я його бачив — зустрічався з людьми, вирішував питання. А після початку — десь зник. Можуть бути будь-які припущення, в яких ситуаціях він брав участь. Але знаючи його характер — могли бути справи найрізноманітніші, – додав перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України.
Завершуючи розмову, Непран додав: “Коли ти підписуєш документ — комусь робиш добре, а комусь погано. Звичайно, у нього були й вороги. І в Україні, і за кордоном. Це — частина життя людини, яка ухвалює рішення”.
Андрій Портнов – біографія
Андрій Володимирович Портнов народився 27 жовтня 1973 року у Луганську.
Професійна діяльність стартувала в Державній комісії з цінних паперів, де він швидко обійняв керівні посади.
У подальшому увійшов до команди Блоку Юлії Тимошенко, в якому з 2005 до 2010 року керував юридичним департаментом виборчого штабу.
Портнов двічі був обраний народним депутатом від БЮТ, зосереджуючи увагу на судовій реформі.
Утім, ще тоді його критикували за причетність до сумнівних схем у парламентських комітетах, зокрема звинувачували у створенні так званої юридичної мафії.
Після президентських виборів 2010 року, де Юлія Тимошенко зазнала поразки, Портнов несподівано змінив політичну орієнтацію, приєднавшись до команди Віктора Януковича.
Він отримав посаду заступника голови Адміністрації президента та очолив управління, яке відповідало за реформу судоустрою.
У січні 2014 року в розпал протестів на Майдані Портнова пов’язували з підготовкою так званих диктаторських законів, що суттєво обмежували права громадян.
24 лютого 2014 року, наступного дня після втечі Януковича, Портнов залишив Україну, заявивши про загрозу життю. Протягом наступних років мешкав у Росії та Відні, де його пов’язували з медіа, орієнтованими на російську позицію, зокрема телеканалом NewsOne.
У травні 2019 року Портнов повернувся до України — за кілька днів до інавгурації президента Володимира Зеленського. Цей крок викликав хвилю суспільного обурення, оскільки його вважали символом реваншу колишньої влади.
Спроба відновитися на посаді професора у КНУ імені Тараса Шевченка викликала студентські протести, які змусили університет скасувати призначення. Портнов назвав це політичним тиском.
У 2021 році він потрапив до санкційного списку США — Мінфін звинуватив його у впливі на судову систему України та “масштабній корупції”. Йому заблокували візу та фінансові рахунки.
У грудні 2024 року на сайті Кабміну з’явилася петиція із закликом до РНБО запровадити санкції проти Портнова.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Портнов залишив країну, ймовірно, через Закарпаття, за підтримки посадовців. Його син також виїхав, скориставшись волонтерським статусом.
21 травня 2025 року стало відомо про його загибель у Мадриді — колишнього чиновника смертельно поранили з вогнепальної зброї. На момент загибелі йому був 51 рік.