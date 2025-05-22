Кандидат в президенты Польши заявил, что не поддерживает вступление Украины в НАТО

Кароль Навроцкий, кандидат в президенты Польши, которого поддерживает оппозиция, официально согласился на ключевые требования лидера националистической и антиукраинской партии Конфедерация Славомира Менцена.

Среди них — публичное обещание заблокировать процесс вступления Украины в НАТО. Такой шаг был сделан в обмен на поддержку со стороны Конфедерации во втором туре выборов, пишет Onet.

Навроцкий подписал декларацию

В прямом эфире на YouTube-канале Менцена состоялось подписание декларации.

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Накануне подписания Менцен пригласил в эфир обоих кандидатов: мэра Варшавы Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого, чтобы, по его словам, дать избирателям четкое представление о позициях политиков накануне второго тура.

Декларация содержит восемь пунктов:

я не подпишу ни одного закона, который предусматривает повышение действующих налогов, взносов, сборов или введение новых фискальных ограничений;

я не поддержу законов, ограничивающих использование наличных денег, и буду выступать за сохранение польского злотого;

я не поддержу закон, который ограничит свободу высказывания, если она соответствует положениям польской Конституции;

я не позволю направлять польских военных на территорию Украины;

я не подпишу закон о ратификации вступления Украины в НАТО;

я не подпишу ни одного закона, который ограничивает право поляков на владение оружием;

я не соглашусь на передачу полномочий органов власти Польши органам Европейского Союза;

я не подпишу ратификацию никаких новых договоров с ЕС, которые ослабляют роль Польши, ограничивают ее голос или лишают права вето.

Пункт о запрете отправки польских солдат в Украину Навроцкий прокомментировал так: Я отправлю польских предпринимателей, когда начнется восстановление Украины.

Относительно пункта о вступлении Украины в НАТО он отметил, что “сейчас такая дискуссия лишена смысла”.

Эти заявления вызвали жесткую реакцию премьер-министра Польши Дональда Туска, который считает, что Навроцкий своими словами фактически озвучил позицию Кремля.

Напомним, по итогам первого тура выборов президента Польши победу одержали Рафал Тшасковский, действующий мэр Варшавы и кандидат от правящей партии (31,36% голосов) и Кароль Навроцкий, глава Института национальной памяти (29,54%).

Фото: Instytut рamięci narodowej

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