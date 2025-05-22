Кандидат у президенти Польщі заявив, що не підтримує вступ України до НАТО

Кароль Навроцький, кандидат у президенти Польщі, якого підтримує опозиція, офіційно погодився на ключові вимоги лідера націоналістичної та антиукраїнської партії Конфедерація Славоміра Менцена.

Серед них – публічна обіцянка заблокувати процес вступу України до НАТО. Такий крок був зроблений в обмін на підтримку з боку Конфедерації у другому турі виборів, пише Onet.

Навроцький підписав декларацію

У прямому ефірі на YouTube-каналі Менцена відбулося підписання декларації, яка складається з восьми пунктів.

Зараз дивляться

Напередодні підписання Менцен запросив до ефіру обох кандидатів: мера Варшави Рафала Тшасковського та Кароля Навроцького, щоб, за його словами, дати виборцям чітке уявлення про позиції політиків напередодні другого туру.

Декларація містить вісім пунктів:

я не підпишу жодного закону, який передбачає підвищення чинних податків, внесків, зборів або запровадження нових фіскальних обтяжень;

я не підтримаю законів, які обмежують використання готівки, і виступатиму за збереження польського злотого;

я не підтримую закону, що обмежить свободу висловлювання, якщо вона відповідає положенням польської Конституції;

я не дозволю направляти польських військових на територію України;

я не підпишу закон про ратифікацію вступу України до НАТО;

я не підпишу жодного закону, який обмежує право поляків на володіння зброєю;

я не погоджуся на передачу повноважень органів влади Польщі органам Європейського Союзу;

я не підпишу ратифікацію жодних нових договорів з ЄС, які послаблюють роль Польщі, обмежують її голос чи позбавляють права вето.

Пункт про заборону відправки польських солдатів до України Навроцький прокоментував так: Я відправлю польських підприємців, коли розпочнеться відбудова України.

Щодо пункту про вступ України до НАТО він зазначив, що “зараз така дискусія позбавлена сенсу”.

Ці заяви викликали жорстку реакцію прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який вважає, що Навроцький своїми словами фактично озвучив позицію Кремля.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів президента Польщі перемогу одержали Рафал Тшасковський, чинний мер Варшави та кандидат від правлячої партії (31,36% голосів) та Кароль Навроцький, очільник Інституту національної пам’яті (29,54%).

Фото: Instytut рamięci narodowej

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.