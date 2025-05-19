Президентские выборы в Польше: главные лидеры после подсчета 99% бюллетеней

В Польше уже подсчитали более 95% голосов на выборах президента. Результаты несколько не совпадают с данными экзит-полит. Лидером стал представитель проправительственной Гражданской платформы, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Об этом свидетельствуют данные Onet.pl.

Выборы в Польше 2025: лидеры голосования

После обработки 99% бюллетеней на выборах в Польше лидером остается мэр Варшавы Рафал Тшасковский, кандидат от проправительственной Гражданской коалиции, который набрал 31,2% голосов.

Сейчас смотрят

На втором месте оказался Кароль Навроцкий, представляющий оппозиционную партию Право и справедливость и являющийся главой Института национальной памяти. У него 29,7% голосов.

Третье место занимает Славомир Ментцен из радикальной партии Конфедерация, которая выступает против ЕС и Украины. Он получил 14,9%.

Также в списке:

Гжегож Браун, известный антиукраинскими и антисемитскими заявлениями — 6,4%;

Спикер Сейма Шимон Головня (Третий путь) — 5%;

Андриан Зандберг — 4,8%;

Магдалена Беят из левой коалиции — 4,2%.

Остальные кандидаты набрали менее 2% голосов.

Отметим, что во время подсчета голосов на выборах в Польше лидеры менялись.

Так, на момент обработки 69,1% бюллетеней большинство голосов получил Кароль Навроцкий (31,2%), тогда как Рафал Тшасковский оказался на втором месте (29,3%), а Славомир Ментцен на третьем с результатом — 15,4%.

Во второй тур выборов президента Польши прошли Тшасковский и Навроцкий.

Источник: Onet.pl

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.