Президентские выборы в Польше: главные лидеры после подсчета 99% бюллетеней
В Польше уже подсчитали более 95% голосов на выборах президента. Результаты несколько не совпадают с данными экзит-полит. Лидером стал представитель проправительственной Гражданской платформы, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Об этом свидетельствуют данные Onet.pl.
Выборы в Польше 2025: лидеры голосования
После обработки 99% бюллетеней на выборах в Польше лидером остается мэр Варшавы Рафал Тшасковский, кандидат от проправительственной Гражданской коалиции, который набрал 31,2% голосов.
На втором месте оказался Кароль Навроцкий, представляющий оппозиционную партию Право и справедливость и являющийся главой Института национальной памяти. У него 29,7% голосов.
Третье место занимает Славомир Ментцен из радикальной партии Конфедерация, которая выступает против ЕС и Украины. Он получил 14,9%.
Также в списке:
- Гжегож Браун, известный антиукраинскими и антисемитскими заявлениями — 6,4%;
- Спикер Сейма Шимон Головня (Третий путь) — 5%;
- Андриан Зандберг — 4,8%;
- Магдалена Беят из левой коалиции — 4,2%.
Остальные кандидаты набрали менее 2% голосов.
Отметим, что во время подсчета голосов на выборах в Польше лидеры менялись.
Так, на момент обработки 69,1% бюллетеней большинство голосов получил Кароль Навроцкий (31,2%), тогда как Рафал Тшасковский оказался на втором месте (29,3%), а Славомир Ментцен на третьем с результатом — 15,4%.
Во второй тур выборов президента Польши прошли Тшасковский и Навроцкий.
Источник: Onet.pl